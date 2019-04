Stiri pe aceeasi tema

- Decesul mamei cancelarului Germaniei s-a produs in urma cu cateva zile, dar a fost confirmat miercuri de Guvernul german, care a cerut sa fie respectat dreptul la viata al familiei. Nascuta in orasul polonez Gdansk, Herlind Kasner s-a mutat in Germania in anul 1954 si s-a casatorit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, acordarea de granturi anuale de pana la 4.000 de euro pentru tinerii absolventi de liceu cu rezultate deosebite, laureati la olimpiade nationale si internationale, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Helge Braun, seful cancelariei germane, s-a declarat intristat, luni, de vestea ca fostul international Mesut Ozil i-a cerut presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan sa ii fie martor la nunta, relateaza AFP.“Evident ca ne intristeaza, avand in vedere faptul ca este o persoana care a purtat…

- Guvernul german sustine autoritatile franceze in fata violentelor ''terifiante'' care au avut loc in weekend la Paris in cursul protestelor ''vestelor galbene'', a declarat luni Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Izbucnirea…

- Autoritatile de reglementare a pietei energiei din sapte state europena intentioneaza sa cupleze toate aceste piete. Piata spot de energie a Romaniei, conectata deja cu cea din Ungaria, Slovacia si Cehia, va...

- Berlin, 1 feb /Agerpres/ - Germania va alege intre avioanele de lupta Eurofighter de la Airbus si F/A-18 de la Boeing pentru a inlocui aparatele Tornado invechite ale fortelor sale aeriene, eliminand dintr-o competitie de miliarde de euro avioanele F-35 produse de Lockheed Martin, transmite vineri Reuters,…

- Germania va inchide treptat toate centralele energetice alimentate cu carbune, pana cel tarziu in 2038, a anuntat sambata o comisie guvernamentala, care propune acordarea unor ajutoare de pana la 40 de miliarde de euro regiunilor afectate de aceasta masura. Propunerile, un compromis convenit…