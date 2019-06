Germania: Guvernul va ''continua să lucreze'' în pofida crizei din SPD, asigură Angela Merkel Cancelarul german Angela Merkel a asigurat duminica ca guvernul sau isi va continua activitatea in pofida demisiei sefei partenerilor social-democrati, care a pus un pic in pericol o coalitie fragilizata de rezultatul in alegerile europene, potrivit AFP si dpa. "Ceea ce vreau sa spun in numele guvernului este ca noi ne vom continua munca cu toata seriozitatea si simtul nostru de responsabilitate", a declarat Merkel intr-o scurta alocutiune in marja unei reuniuni a partidului sau crestin-democrat CDU la Berlin. "Problemele pe care guvernul trebuie sa le rezolve sunt in continuare pe masa - in Germania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

