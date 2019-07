Stiri pe aceeasi tema

- Cifra finala privind concedierile inca este analizata si ar putea fi mai mica. Vor fi implicati angajatii din Italia, unde UniCredit are cea mai mare forta de munca, dar si din alte tari. De asemenea, UniCredit ar putea reduce costurile operationale cu 10%, sustin sursele citate de Agerpres. …

- Operatorul britanic de telefonie mobila Vodafone Group Plc urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din…

- Operatorul de telefonie mobila Vodafone Group urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din apropierea acestui…

- Guvernul SUA recurge la acțiuni de lobby, încercând sa împiedice Coreea de Sud sa mențina relațiile cu Huawei Technologies Co Ltd products, potrivit unui articol publicat joi într-un ziar sud-coreean, scrie CNBS. Recent, un oficial din Departamentul de Stat american a…

- Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamâna aceasta NATO ca are în vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce înseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de…

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro…

- Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de 5 miliarde de euro fata de 2018 si un procent de 1,35% din PIB-ul german.Aceasta majorare - cea mai semnificativa de la sfarsitul…