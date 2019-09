Stiri pe aceeasi tema

- Germania este gata sa primeasca un sfert dintre migrantii care ajung in Italia pe mare, a anuntat ministrul de interne Horst Seehofer in remarci publicate vineri, semnaland un gest de bunavointa fata de acest vecin din sud inainte de discutiile UE asupra imigratiei la sfarsitul acestei luni, relateaza…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro in luna august 2019 a ramas neschimbata, la 1%, arata o estimare preliminara publicata, vineri, de Eurostat, informeaza Reuters. Aceasta este cea mai scazuta rata anuala a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna noiembrie 2016. Cifra comunicata de…

- Nava ''Eleonore'', apartinand acestui ONG, a salvat luni un nou grup de migranti in apropierea coastelor Libiei si cauta un port european pentru a-i debarca. ''Inca nu am primit un raspuns pozitiv din partea statelor UE'', a spus comandantul navei, Claus-Peter Reisch, care pe de alta parte s-a declarat…

- ​​Șase țari UE, printre care și România, si-au manifestat disponibilitatea de a primi o parte dintre cei 147 de imigranți de pe nava ONG-ului Proactiva Open Arms, care se afla de joi în largul insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte, citat de AFP. „Franța,…

- Turcia a respins miercuri acuzatiile Greciei si ale Uniunii Europene, care considera ilegale forajele pentru explorarea zacamintelor de gaze din largul coastelor Ciprului, transmite Reuters.Ministerul de externe de la Ankara a comunicat ca nava turceasca Fatih a inceput forajul in Mediterana,…

- Nava Alan Kurdi a organizatiei Sea-Eye transporta migranti naufragiati in Mediterana, salvati vineri din largul coastelor Libiei.Vasul - numit dupa un baiat in varsta de trei ani care s-a inecat in apropiere de tarmul Turciei in 2015 - a incercat deja, fara succes, sa acosteze pe insula…

- Eurostat: Rata de ocupare a forței de munca pentru absolvenții din invațamantul terțiar in varsta de 20-34 ani este de 85,5%. In UE, cele mai ridicate rate ale ocuparii forței de munca: ・ Malta (96,7%) ・ Olanda (94,8%) ・ Germania (94,3%) ・ Luxemburg (94,0%) In timp ce cel mai mic: ・ Spania (77,9%) ・…