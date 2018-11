Stiri pe aceeasi tema

- Friedrich Merz este favorit sa devina lider al Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), dar vrea si postul de cancelar al Germaniei, afirma Sigmar Gabriel, fost vicecancelar si fost lider al Partidului Social-Democrat (centru-stanga), sugerand ca schimbarea s-ar putea produce in 2019.

- Organizatia anticoruptie Transparency International (TI) a anuntat joi ca Friedrich Merz, potential lider al Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU), trebuie sa dea unele raspunsuri la intrebari legate de activitatile sale privitoare la afaceri, relateaza dpa. Merz, fost lider al…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…

- 'Astazi este vorba tot mai mult despre atacuri cibernetice, razboaie hibride, amenintari asimetrice din partea teroristilor sau despre stabilizarea unor state in pericol, precum Mali sau Irak, pentru ca acesta sa nu coboare in haos, violente si deplasari de populatie', a declarat ministrul german…

- Timp de decenii, conducta „Drujba“ (Prietenia), care livra in Europa petrol rusesc, incalzea casele germanilor chiar și in cele mai negre zile ale Razboiului Rece. Dar noua conducta prin care Moscova intenționeaza sa furnizeze gaz direct in Germania, nu este construita de dragul prieteniei. Ea aduce…