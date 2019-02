"Un lup ataca un om" - adevarata sau falsa, aceasta informatie relatata pe prima pagina a cotidianului Bild, cel mai citit din Germania, a reaprins dezbaterile despre prezenta tot mai numeroasa a acestui animal pradator pe teritoriul tarii, constatata in regiunile de campie germane si generatoare de temeri in randul populatiei, informeaza AFP.



Intr-o dimineata de noiembrie, un gradinar de 55 de ani lucra intr-un cimitir, in genunchi, in proximitatea unei bariere, in momentul in care un lup, care s-a apropiat pe nesimtite venind din spate, l-a muscat de bratul stang. In pofida socului,…