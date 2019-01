Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Ministrul spaniol de externe Josep Borrell a declarat vineri ca daca presedintele venezuelean Nicolas Maduro nu convoaca in scurt timp alegeri libere, atunci liderul opozitiei, Juan Guaido, trebuie sa fie recunoscut ca presedinte intermar, pentru a organiza alegerile, informeaza Reuters si AFP. Guaido…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, scrie Reuters, informeaza News.ro.Intr-o convorbire telefonica, Sanchez i-a transmis lui Guaido ca sustine legitimitatea parlamentului din Venezuela si a cerut alegeri libere.…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, controlat de opozitie, s-a autoproclamat miercuri "presedintele in exercitiu" al tarii in fata a mii de sustinatori reuniti la Caracas, iar imediat liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat ca il recunoaste oficial ca presedinte interimar…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Guvernul…

- Airbus este pregatit sa plateasca angajatilor sai cu salarii mai mici din Franta un bonus special, dupa ce presedintele Emmanuel Macron a cerut ajutor companiilor franceze pentru a rezolva cererile "vestelor galbene", care protesteaza de cateva saptamani impotriva costului vietii, se arata intr-un memoriu…