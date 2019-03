Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia resping decizia SUA de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Platoului Golan

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Franta, Marea Britanie, Belgia si Polonia, membre europene ale Consiliului de Securitate al ONU, au respins marti, intr-o declaratie, decizia americana de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, transmite AFP. In aplicarea rezolutiilor ONU, ''noi…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- Ministrul iranian de Externe Javad Zarif a acuzat Israelul de acțiuni instigatoare la razboi și a avertizat ca acest tip de comportament, practicat și de catre Statele Unite, crește riscul izbucnirii unui razboi în regiune, relateaza Mediafax citând Reuters.„Cu siguranța exista…

- Franța, Germania, Marea Britanie, Belgia și Polonia au cerut Rusiei sa nu mai instige conflictul armat din estul Ucrainei, oferind sprijin financiar și militar separatiștilor. De asemenea, țarile europene continua sa se opuna anexarii Crimeei de catre Rusia. Acțiunile Moscovei incalca suveranitatea…

- Dupa nume, Cremșnitul sau Cremeșul ar fi de origine germana: Kremschnitte. Dar, negasindu-se in dicționar, probabil fiind un regionalism a lasat loc de-a lungul timpului, de interpretari in legatura cu adevarata sa origine. Pentru prima data la noi apare in cartea de bucate a Sandei Marin (1936), sub…

- Germania a revenit miercuri in Consiliul de Securitate al ONU ca membru nepermanent dupa o absenta de sase ani, relateaza dpa. Prima zi oficiala de lucur pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a steagurilor la New York. Germania…