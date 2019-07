Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al Audi, Rupert Stadler, care este cercetat pentru rolul jucat in scandalul manipularii testelor de poluare de catre grupul Volkswagen, a fost pus oficial sub acuzare de catre procuratura din Munchen, transmite Reuters.

- La conferinta anuala de presa de la Berlin, Merkel a apreciat vineri ca trebuie pastrat in acelasi timp un echilibru in societate. 'Trebuie sa aducem oamenii alaturi de noi' pentru 'o schimbare foarte cuprinzatoare' in Germania, a declarat ea. Cancelarul a aratat ca este a pune taxarea dioxidului…

- Mircea Draghici s-a prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie. Fostul trezorier al PSD a fost pus sub acuzare, pe 2 aprilie, pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea…

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Daimler sa recheme in service inca 60.000 de masini Mercedes-Benz GLK 220 CDI fabricate in perioada 2012 - 2015, deoarece aveau instalate dispozitive capabile sa reduca emisiile in cadrul testelor de laborator, a anuntat…

- Procurorii germani au impus amenda de 535 de milioane de euro pentru constructorul german de autovehicule de lux Porsche AG, susțin cei de la Reuters. Amenda vine dupa ce compania ar fi neglijat obligațiile de supraveghere legate de inșelaciunea emisiilor de motorina. Procurorii din orașul…