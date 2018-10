Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca o femeie a fost luata ostatica in piața de langa gara centrala din Koln, a anunțat poliția. Forțele de intervenție sunt la fața locului, potrivit Reuters. Poliția a cerut cetațenilor sa evite zona garii.

- Danemarca. Autoritatile daneze au inchis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Danemarca. Autoritatile daneze au închis doua poduri si au suspendat traficul feriboturilor spre Suedia si Germania, din cauza unei operatiuni majore, anunta Politia din Copenhaga, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Politia daneza a inchis vineri temporar traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania, masuri care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz de rapire, relateaza…

- Austria a propus joi folosirea fortelor armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE.…

- Guvernul federal german este pregatit sa ofere asistenta politieneasca landului Saxonia daca i se va cere aceasta, a afirmat marti ministrul de interne Horst Seehofer, in contextul unor preocupari crescande legate de capacitatea statului de a limita violenta in contextul in care a avut loc un atac mortal,…

- Politia turca a arestat un alt cetatean german, a declarat joi o sursa din Ministerul de Externe german, in timp ce canalul de televiziune public german ARD a informat ca barbatul a fost acuzat de 'propaganda terorista' dupa ce a criticat guvernul turc pe social media, relateaza Reuters. Arestarea…

- Ultima ora! Atac terorist in Germania. Mai multe persoane sunt ranite Cel putin 14 persoane au fost ranite vineri, dintre care doua grav, intr-un presupus atac cu cutitul intr-un autobuz din orasul Luebeck din nordul Germaniei, a anuntat cotidianul local Luebecker Nachrichten. Autorul atacului a fost…