- Guvernului cancelarului Angela Merkel va trebui sa introduca un nivel minim al pensiilor și sa adopte o noua lege privind protecția mediului pentru a-i pastra la putere pe aliații social-democrați din SPD. Condițiile puse de SPD au fost anunțate dupa ce Andrea Nahles a demisionat din fruntea partidului…

- Andrea Nahles, președinta SPD, și-a anunțat duminica demisia de la conducerea partidului, confruntata cu critici severe in interiorul partidului in urma rezultatelor catastrofale inregistrate la recentele alegeri europene, dar și pe fondul unor aprinse discuții privind ramanerea partidului in coaliția…

- Andrea Nahles, președintele Partidului Social-Democrat german (SPD), a anunțat ca demisioneaza din funcție, urmand sa renunțe și la funcția de lider al grupului parlamentar al partidului, transmite Reuters. Decizia lui Nahles survine pe fondul unor critici din partid legata de alianța la guvernare cu…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe vineri un turneu european cu o prima oprire in Germania, pentru o vizita care a fost amanata in ultimul moment la inceputul lui mai, relateaza Reuters si AFP. Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca vineri in capitala germana cu omologul sau Heiko Maas…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a convocat o reuniune de criza pentru saptamana viitoare dupa rezultatul dezastruos de la alegerile europene, care a condus la avertismente in interiorul formatiunii ca ar fi sosit momentul ca aceasta sa iasa din coalitia de guvernare formata cu conservatorii…

- SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.

