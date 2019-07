Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legislatiei germane, platformele online trebuie sa elimine in termen de 24 de ore mesajele cu un continut ce incita la ura, pasibile de urmarire penala pentru defaimare sau care difuzeaza informatii false. Servicii cum ar fi Twitter, Facebook sau Youtube trebuie, de asemenea, sa faca…

- China intentioneaza sa mute peste 80% din uzinele care produc substante chimice periculoase pana la finele lui 2020, a informat presa oficiala de la Beijing, in cadrul unei reforme a normelor de securitate dupa o explozie grava la o uzina din Yancheng, din estul tarii, care a provocat decesul a 78 de…

- Autoritațile franceze au confiscat o jumatate de tona de cocaina, in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, in urma perchiziționarii unei nave cargou de containere in portul Dunkerque, a anunțat marți Gerald Darmanin, ministrul francez pentru Buget, printr-un comunicat. Drogurile au…

- Un profesor universitar japonez ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare dupa ce i-ar fi învațat pe elevii sai cum sa produca ecstasy pentru a-și "aprofunda cunoștințele" despre produsele farmaceutice, scrie The Guardian.Iwamura, profesor la Universitatea Matsuyama din…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis amanare in dosarul in care liderul PSD Liviu Dragnea este cercetat alaturi de alte persoane.Cauza a fost amanata pentru data de 20 mai 2019. Inculpatii sunt acuzati pentru infractiuni de coruptie Legea nr. 78 2000 , falsul intelectual art.321 NCP , abuzul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, printr-o sentinta definitiva, ca sanctiunea-record, de 17 milioane de euro, aplicata in urma cu patru ani de Agentia de Plati si Interventii in Agricultura firmei omului de afaceri Adrian Porumboiu, a fost abuziva. Sanctiunea a fost anulata, insa efectele…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a respins, vineri, acuzatiile conform carora in calitate de procuror delegat la Comisia de liberare conditionata a Penitenciarului Aiud ar fi dispus sanctionarea disciplinara a vreunei persoane condamnata penal. "In legatura cu anumite aspecte…