Germania face in continuare exporturi record Germania a inregistrat vanzari la export fara precedent in anul 2017, subliniaza oficiul national de statistica. Dar motorul s-ar putea gripa in 2018. In timp ce Franta vede cum deficitul sau comercial se adanceste, Germania, asemenea autoturismelor pe care le exporta cu milioanele, tine drumul drept ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, scrie Les Echos , citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

