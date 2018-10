Militarii germani sunt implicati in lupta impotriva gruparii Stat Islamic atat in Siria, cat si in Irak, de la o baza militara situata in Iordania. De asemenea, ei consiliaza guvernul irakian.



Initial, un mandat pentru o noua prelungire a prezentei militare germane in cele doua tari era prevazut pana la 31 octombrie.



Totodata, guvernul german a decis ca incepand cu 31 octombrie 2019 sa puna capat utilizarii de avioane de lupta Tornado pentru misiuni de recunoastere in Siria si Irak si pentru realimentarea in zbor a aeronavelor folosite de coalitia internationala care lupta…