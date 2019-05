Germania: Exporturile au crescut neaşteptat în martie, iar excedentul comercial a ajuns la 20 de miliarde de euro In martie, exporturile au urcat cu 1,5%, comparativ cu luna precedenta, in timp ce importurile au inregistrat un avans de 0,4%, a anuntat vineri Oficiul Federal de Statistica (Destatis). Economistii se asteptau la un declin usor al exporturilor si al importurilor. Valoarea exporturilor Germaniei a urcat la 112,7 miliarde de euro (126,5 miliarde de dolari), in martie, in timp ce valoarea importurilor a ajuns la 92,7 miliarde de euro, astfel incat excedentul comercial s-a situat la 20 de miliarde de euro (22,45 miliarde de dolari), fata de 18,7 miliarde de euro luna precedenta. Analistii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

