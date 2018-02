Germania: excedentul comercial scade pentru prima data in opt ani

Stiri pe aceeasi tema

- Elwira, soția binecunoscutului coregraf Mihai Petre, și-a amintit de vremurile cand era la inceputuri in dans și cand se descurcau foarte greu cu banii. Mihai Petre formeaza cu soția sa, Elwira, unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc . Elwira și Mihai Petre, care au devenit parinți…

- Un pensionar de 76 ani din Galati, pasionat de sculptura si desen, a realizat din zapada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, repetând isprava de anul trecut. Barbatul a povestit ca fata de anul trecut acum a fost mai greu de realizat lucrarea, deoarece a fost putina zapada.…

- „Pot participa studenții cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba germana. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier – gastronomic,…

- O firma din Brasov, una din SUA si una din Germania au fost amendate cu 1,1 milioane de euro de Consiliul Concurentei pentru ca s-au inteles in scopul limitarii vanzarii traductoarelor pe teritoriul Romaniei.

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Mario Kovacs, sora regretatului muzician, scriitor, scenarist și actor, s-a stins joi, la Cluj-Napoca, oraș unde locuia. Maria, așa cum o alinta Gyuri, care o iubea nespus și i-a dedicat chiar și-o poezie, era sora cea mica și ultima din familia artistului. Ioan Gyuri Pascu a mai avut un frate, care…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Circulatia trenurilor de mare viteza Thalys care leaga Parisul de Germania si Olanda a fost intrerupta joi ''pana la ora 14:00 (13:00 GMT) cel putin'', a anuntat compania. ''Reluarea traficului este conditionata de redeschiderea liniilor clasice si de mare viteza…

- O retea de traficanti de migranti, banuita ca ar fi adus in Germania via Polonia numerosi sirieni, a fost destructurata miercuri si doua persoane au fost arestate, au anuntat politiile germana si poloneza, relateaza AFP si DPA. Reteaua incriminata era formata din polonezi de origine siriana, suspectati…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate, transmite miercuri dpa, preluand cotidianul Die Welt, scrie agerpres.ro. Responsabili…

- Cehia a invins campioana olimpica, Danemarca, iar Germania - Slovenia a avut nevoie de 10 minute de analiza video pentru a se lua o decizie la ultima faza: Germania a egalat din 7 metri! Dupa fete, care au eliminat Romania la Mondialul de anul trecut, in "optimi", Cehia iese in evidența și la baieți,…

- Romania, cu Demis Grigoraș (fost la LPS Vaslui), Gabriel Bujor (HC Vaslui) și Dragoș Soare (ex-HC Vaslui) in lot, a obținut biletele pentru play-off-ul Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Grigoraș a fost declarat cel mai bun jucator al naționalei noastre, cele zece goluri marcate de…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa A (Split) 12 ianuarie 2018 19:15 Suedia – Islanda 24-26 21:30…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 13 ianuarie, ora 19:15 Romania – Ucraina 12 ianuarie, ora 17:30 Romania – Insulele Feroe 28- 20 20.00 Ucraina – Italia 11 ianuarie, ora 20:00 Ucraina – Insulele…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor...

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa. Masina oficiala in care se…

- Marele manager al filarmonicii bahluieze, dl prof. univ. dr. nea Buj’ Prelipcean, a fericit iar popolul cultural din tirg cu un interviu epocal, prilej cu care a trimbițat inspre norodul becisnic mai multe vești-bomba, mega-kilotonice, așa cum se cuvine unui asemenea maiestru & ințelept șef de trib.…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a transmis, intr-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook, un atac fara precedent la adresa ambasadorului Germaniei in Romania, Cord Meier-Klodt. Generalul a analizat mai multe cazuri grave de coruptie din lume, inclusiv din Germania, si il critica…

- Un cunoscut medic din Germania susține ca starea fostului campion mondial s-ar putea imbunatați vizibil. "Fanii ar trebui sa spere in continuare. Potrivit unui studiu realizat in Suedia, intre 30% si 40% dintre pacienti au redevenit constienti la patru ani de la accidente", a explicat medicul Mark…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism,…

- Europarlamentarul german Manfred Weber, membru al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, a suscitat o ampla polemica în Germania dupa ce a afirmat ca ar trebui gasita "o solutie definitiva la problema migratiei", un limbaj apropiat celui folosit de

- Simona Halep si Irina-Camelia Begu s-au calificat in ultimul act al probei de dublu de la Shenzhen, dupa ce au invins perechea Anna Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania), scor 6-2, 6-7(4), 10-6.Se actualizeaza.

- Guvernul german si-a aparat joi noua lege împotriva asa-numitelor mesaje de 'ura' si a 'stirilor false', taxata însa drept cenzura de extrema dreapta, dar si de sectorul jurnalistic, informeaza agentia EFE. 'Libertatea de exprimare protejeaza opiniile reprobabile sau…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. …

- Ultimii zece ani au insemnat pentru internet cea mai dura perioada de reglementare din toata istoria sa. Aparitia retelelor sociale si a normelor care trebuiesc respectate in online au dus la disiparea notiunii de libertate de exprimare, fapt care nu mai este de mult o surpriza.

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- Controversatul ultra-conservator britanic Milo Yiannopoulos, care a lucrat in trecut si la Breitbart News, va sustine la finalul lunii ianuarie un discurs in deschiderea unui colocviu de trei zile, organizat sub egida guvernului ungar, la care mai este invitat si un lider al extremei drepte germane,…

- Procurorii Parchetului General au trimis in judecata 11 persoane, acuzate ca inchiriau masini de lux din Germania si Spania, pe care le vindeau apoi in Romania, prejudiciul in acest caz fiind de peste 500.000 de euro. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, au fost trimisi in judecata…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- "Foarte multi au o informare superficiala. la Unii pot accepta preocupari legitime sa nu existe derapaje. Dar aceste comentarii si afirmatii trebuie facute in cunostinta de cauza si am mari indoieli ca sunt facute in cunostinta de cauza si nu sunt preluate dintr-o disputa strict pe legile justitiei…

- Marius Sumudica a sarit in apararea lui Mircea Lucescu. Intr-un interviu acordat celor de la beIN Sports, Sumi spune ca "Il Luce" nu poate face minuni si ca are nevoie de timp pentru a realiza lucruri bune la nationala Turciei. Campionul Romaniei cu Astra stie cand ar putea fi demis Lucescu.…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala, preluat de Romania TV.Accidentul a avut loc miercuri la ora 12.40 13.40, ora…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 19 decembrie, prin reteaua EURES. Sunt 938 de posturi disponibile in Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia,…

- Un grup de producatori de carnati din Germania urmeaza sa ajunga marti in fata tribunalului pentru a incerca sa schimbe amenzile impuse in urma cu trei ani pentru ca ar fi fixat preturile pentru alimentul favorit al germanilor, potrivit AFP.

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…

- Punct final in procesul lui Ciolpan FINAL…. Procesul lui Ciolpan, huseanul-monstru care viola si ucidea femei in cursele sale cu camionul, prin Europa, a ajuns la final, la Tribunalul din Freiburg. 8 zile – atat i-a luat instantei din Germania sa asculte toate partile, sa vada probele, astfel incat,…

- Chiar si cea mai puternica eco­nomie eu­ro­peana poate avea mo­mente de sla­biciune, lucru dovedit de ultimele date macroeconomice venite din Germania. Exporturile germane au inregistrat un declin neasteptat in octombrie, iar importurile au crescut, diminuand ex­ce­dentul comercial si sporind…

- Aproape o treime din armele folosite de ISIS au fost fabricate in state din Uniunea Europeana, printre care și Romania, arata un raport privind arsenalul gruparii teroriste, citat de The Telegraph. Teroriștii din Statul Islamic s-au bazat in timpul confruntarilor pe arme și muniție produsa in Romania,…

- Reprezentantii societatii cu care colaboram pentru asigurarea serviciilor de transport al tramvaielor se afla in Republica Federala, unde monitorizeaza intregul proces de preluare a vagoanelor. Transportul acestora este realizat exclusiv pe cale rutiera, cu ajutorul unor platforme speciale. Aceasta…

- Romanii cu profesii in domeniile medical si comercial au cele mai mari sanse de a avea intarzieri la plata datoriilor, conform celui mai recent studiu al grupului polonez de colectare de creante Kruk. Conform stufiului 47% si respectiv 50% dintre acestia au inregistrat in trecut restante…

- Fondul american de investitii Cerberus a cumparat o participatie de 3% la Deutsche Bank, devenind al patrulea mare actionar la cea mai mare banca din Germania, transmite Reuters. Cerberus a constituit totodata, in luna iulie, o participatie de 5% la Commerzbank, a doua mare banca germana listata…

- O mare indignare a cuprins localnicii din comuna timișeana Lovrin in aceasta perioada, ca urmare a modificarilor survenite in cadrul poștei din localitate. Oamenii se plang ca de cateva luni sunt probleme cu primirea corespondenței și a banilor prin serviciul de transfer de numerar, dar și a cupoanelor…

- Echipa României de tenis feminin se va întoarce la Cluj-Napoca pentru a juca meciul împotriva Canadei, din cadrul competiției Fed Cup.Astfel, Halep & Co le vor întâli pe canadience în perioada 10-11 februarie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.Sala…

- O prahoveanca a fost nevoita sa dea in judecata Casa de Asigurari de Sanatate Prahova pentru a-i salva viața copilului din pantec, care s-a nascut cu o malformație grava a inimii. Funcționarii CAS Prahova au refuzat eliberarea formularului E 112 necesar unei intervenții chirurgicale la un spital din…

- In anul 2009, Anca si Marius Farcasiu au cumparat doua femele de strut si un mascul, iar in prezent au 30 de familii, sacrificand, in fiecare an peste 1.000 de pasari. „Inainte sa ne apucam de aceasta afacere am trimis cateva e-mailuri in Germania, Franta si Olanda sa vedem daca cineva e…