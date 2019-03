Germania este deschisă pentru un BREXIT ordonat Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit sa extinda termenul retragerii pana la 30 iunie, subiect care se asteapta sa fie discutat de liderii UE la summitul de joi. Decizia trebuie adoptata in unanimitate de cele 27 de state membre ale UE.



"O amanare are sens daca duce la un Brexit ordonat", a declarat Maas.



"Daca exista o sansa reala, atunci cred ca se justifica un tur de onoare", a mai afirmat ministrul german de externe, facand referire la amanarea Brexitului, potrivit Agerpres.



"Nu poate exista decat o solutie pe baza acordului de retragere",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina s-a depreciat miercuri cu aproape 1% in raport cu dolarul si moneda euro, dupa ce Theresa May a cerut amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie si a avertizat ca un Brexit fara acord de divort este in continuare posibil, informeaza Reuters. "I-am scris în această dimineaţă…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat miercuri ca a cerut Uniunii Europene amânarea Brexitului pâna în 30 iunie, scrie AFP."I-am scris în aceasta dimineața președintelui Consiliului European pentru a-l informa ca Marea Britanie dorește o extensie a Articolului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca a Bruxellesul a facut multe concesii Regatului Unit in ceea ce priveste retragerea din Uniunea Europeana si nu poate oferi mai mult, noteaza postul national de radio din Germania, Deutschlandfunk. "Nu vor fi renegocieri,…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor, pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au inchis miercuri usa oricarei renegocieri a acordului privind Brexitul si au dat de inteles ca vor accepta o amanare a iesirii Regatului Unit din UE dupa data de 29 martie doar daca aceasta se justifica printr-o ''noua perspectiva'',…

- Pana la 15 ministri britanici din guvernul Theresei May ar putea vota impotriva parasirii Uniunii Europene la 29 martie de catre Marea Britanie in eventualitatea in care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament, relateaza miercuri Bloomberg, citand surse familiarizate cu aceasta chestiune,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca guvernul britanic va putea, cel mai probabil, sa obtina o amanare a termenului de 29 martie prevazut pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europene, daca va solicita acest lucru, transmite marti dpa. 'Orice decizie de a solicita…