Germania: După atentatul de la Halle, preşedintele Steinmeier cere protejarea evreilor Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cerut joi sa fie protejata comunitatea evreiasca din tara sa, la o zi dupa atentatul de la o sinagoga din Halle, transmite AFP. "Trebuie sa protejam comunitatea evreiasca. (...) Trebuie sa fie clar ca statul isi asuma responsabilitatea pentru comunitatea evreiasca, pentru securitatea comunitatii evreiesti din Germania", a spus seful statului in fata sinagogii atacate, dupa plangerile privind absenta protectiei din partea politiei, in momentul atentatului. Atacatorul, un german in varsta de 27 de ani, inarmat, a incercat sa patrunda miercuri in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Comunitatea evreiasca cere Germaniei o protectie mai buna si o mobilizare impotriva extremei drepte, la o zi dupa atentatul semit de la Halle, care alimenteaza temeri cu privire la un terorism neonazist in tara, relateaza AFP.

