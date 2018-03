Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in combinație cu revoluția fiscala. La fel ca și in cazul angajaților din poliție sau din sistemul penitenciar o mare parte a funcționarilor publici și a personalului contractual…

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 28 februarie 2018 este de 4,24%, mai mica cu 0,94 pp fata de luna februarie 2017 (5,18%) si in scadere cu 0,3 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,52%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii februarie 2018…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute. Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu, a declarat,…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- "Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania.

- Un celebru medic din tara noastra lanseaza un avertisment dur pentru toti romanii. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase…

- In urma cu 100 de ani virusul gripei spaniole a infectat aproximativ o treime din populatia planetei. Amploarea pandemiei si gravitatea infectiei devin evidente daca ne gandim ca doar in Statele Unite, in luna octombrie a anului 1918, s-au inregistrat 195.000 de decese din cauza gripei. Aceasta gripa…

- Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Luni, indicele a scazut dupa opt zile consecutive de stagnare. Vineri, indicele a stagnat la 2,09- pentru a opta zi consecutiv. Marti, 20 februarie, acesta a urcat la 2,09-, cel mai mare…

- Cel putin cinci persoane au murit in nord-estul Statelor Unite vineri, unde vantul a batut cu 129 de kilometri pe ora, iar strazile din Boston au fost inundate din cauza furtunii, afectand zborurile si serviciile de transport feroviar, relateaza Reuters.

- Luna trecuta, livrarile Ford au scazut cu 6,9%, la 194.132 vehicule, ale General Motors au inregistrat un declin de 6,9%, la 220.905 unitati, in timp ce Fiat Chrysler a raportat un recul de 1%, la 165.903 vehicule. Anul trecut, vanzarile auto in SUA au scazut la 17,2 milioane de unitati,…

- Traficul rutier continua sa fie blocat in judetul Calarasi. Conform Centrului Infotrafic miercuri, la ora 15.30, 6 drumuri nationale si 23 de drumuri judetene erau inchise din cauza viscolului.

- Frigul a facut ca spitalele din Iași sa fie supraaglomerate din cauza pacienților diagnosticați cu viroze respiratorii și gripa. Situația ramane grava pentru ca temperaturile raman geroase cel puțin pana joi.

- Condițiile meteo au afectat mai multe zboruri, astfel ca unele se confrunta cu intarzieri, iar altele au fost anulate. Pe aeroportul Henri Coanda se decoleaza si se aterizeaza in conditii de iarna, spre disperarea oamenilor.

- Gripa face ravagii in toata țara. In Caraș Severin, de exemplu, numarul imbolnavirilor crește alarmant. Iar Spitalul de Urgența din Reșița a intrat in carantina. Pentru a proteja bolnavii, medicii au interzis accesul vizitatorilor.

- Pacientul era internat de o saptamana la spitalul de la Padurea Verde, iar gripa, tip A H1N1, a fost confirmata de analizele de laborator. Conform doctorilor, cauza decesului este insuficiența respiratorie. Pacientul era de o saptamana intubat, medicii au incercat sa-l salveze, dar,…

- Gripa a mai produs cinci decese. Numarul celor care au murit din cauza virusului a ajuns miercuri, 21 februarie, la 45. Ultimele victime raportate erau din judetele Suceava, Satu-Mare si Caras-Severin. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), toate cele…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Numarul de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut cu 9,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, la 54.700, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In…

- Cristian Bușoi amintește cele 67 de cazuri de deces in contextul epidemiei de gripa și rujeola și susține informarea populației cu privire la necesitatea vaccinarii. „67 de morți are pe conștiința guvernarea PSD, in Sanatate! Acesta nu este un mesaj politic! Aceasta este realitatea! In Romania,…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Transferul contributiilor de la angajator la angajat nu afecteaza numai salariatii carora nu li s-au marit veniturile cat sa primeasca acelasi net ca anul trecut, ci si angajatele care vor deveni mame si vor beneficia de concediu pre si post natal.

- La nivelul Judetului Tulcea rata somajului la 31 ianuarie 2018 este de 4,52%, mai mica cu 0,82 pp fata de luna ianuarie 2017 (5,34%) si in scadere cu 0,18 pp fata de cea din luna anterioara cand se inregistra valoarea de 4,70%. Numarul de someri aflati in evidenta la sfarsitul lunii ianuarie 2018 (3.801…

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit. Unul dintre ei avea cancer, iar gripa i-a agravat boala. Nu este tarziu sa ne vaccinam, spun medicii.…

- Doua persoane au murit din cauza gripei AH1 in Mureș, a anunțat dr. Stelian Caraghiaur, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Cinci cazuri de imbolnaviri cu gripa au fost confirmate in judetul Mures, doua persoane decedand din cauza virusului, a declarat miercuri purtatorul de…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Numarul interventiilor SMURD a scazut pentru prima data in ultimii 10 ani din cauza defectiunilor autospecialelor, a declarat joi secretarul de stat in MAI Raed Arafat, cu ocazia bilantului pe anul 2017 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. "Pe partea…

- Facebook a avut anul trecut in premiera venituri de peste 40 miliarde dolari si profit de peste 16 miliarde, numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna fiind de 2,13 miliarde. Insa, trimestrul trecut, datorita schimbarilor facute la News Feed, numarul de utilizatori in SUA si Canada a inregistrat…

- Seful serviciului de informatii german, Hans-Georg Maassen, doreste ca guvernul sa revizuiasca legile ce restrictioneaza supravegherea minorilor, pentru a putea fi gestionat astfel riscul reprezentat de combatantii islamisti care revin acasa ca 'agenti inactivi' si care ar putea comite atacuri, relateaza…

- Situatia epidemiologica prin gripa in Republica Moldova este sub gradul epidemiologic. In perioada 15-21 ianuarie, morbiditatea prin infectii acute ale cailor respiratorii superioare a constituit 225 de cazuri la 100 de mii de oameni. In saptamana monitorizata au fost inregistrate sase cazuri de gripa…

- Este a treia victima de la inceputul sezonului. 50 de oameni bolnavi de gripa sunt internati numai la Institutul Matei Bals din Capitala si 35 de persoane au fost identificate cu infectii respiratorii acute si gripa, la nivel national, doar in ultimele 24 de ore.

- Medicii sunt in alerta si cer vigilenta maxima, din cauza epidemiei de rujeola din tarile vecine. In Ucraina, de la inceputul anului, au fost inregistrate 1.300 de cazuri, iar in Romania, doar in ultima saptamana - 86.

- Atunci cand conchistadorii europeni au ajuns in Americi, expansiunea si cucerirea teritoriilor a fost sustinuta de un aliat neobisnuit: o epidemie devastatoare care a decimat populatiile Americii Centrale. Savantii au incercat sa afle identitatea...

- "Din cauza conditiilor nefavorabile de vreme, tot traficul aerian a fost suspendat momentan", scrie pe pagina oficiala de Twitter a aeroportului. Cel putin 260 de zboruri au fost anulate. De asemenea, gara principala din Haga a fost inchisa din cauza ingrijorarii ca furtuna ar putea darama o parte…

- Cel putin 21 de persoane au fost ranite, marti, dupa ce un autobuz scolar a deraiat si a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul postului ABC News si al agentiei Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritatile din…

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Un trotuar din CUG, din vecinatatea unui santier, s-a surpat. Mai multi inspectori, de la diverse institutii, au mers ieri pentru a face verificari. O concluzie a fost formulata chiar de dezvoltator: sunt scurgeri de apa care au afectat stabilitatea terenului. Acesta da asigurari ca situatia este monitorizata…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Etapa de miercuri din Turul de schi, un sprint prevazut la Oberstdorf (Germania), contand si pentru Cupa Mondiala de schi fond, a fost anulata din cauza furtunii, au anuntat organizatorii. Imediat dupa calificarile feminine, vantul s-a intensificat, iar decizia luata a fost de a nu se…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23.45, un apel primit prin intermediul numarului unic de urgența 112 anunța producerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Straoane. Pentru localizarea și lichidarea incendiului, pompierii militari au intervenit cu 3 echipaje cu 3 autospeciale de…

- Un accident deosebit de grav a avut loc astazi pe o autostrada din Germania. Un autocar romanesc cu 51 de persoane s-a ciocnit violent de spatele unui camion. In urma impactului, noua persoane au fost ranite, dintre care una este in stare grava. Momentan nu se stie cati dintre oamenii din autocar erau…

- Numarul de noi solicitanți de azil in Germania a scazut pentru al doilea an consecutiv, dupa fluxului masiv care a atins punctul culminant in 2015, conform unei declarații a guvernului ,publicata duminica aceasta.

- Penalitațile economice introduse de UE impotriva Rusiei acum trei ani au devenit punitive pentru Germania, potrivit unui nou studiu publicat de Institutul Kiel pentru Economia Mondiala, citat de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung