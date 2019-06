Controversa, mentionata in editia de miercuri a cotidianului Suddeutsche Zeitung, a debutat weekendul trecut.



Mai multi angajati ai unei companii de paza cu care municipalitatea are contract le-au cerut femeilor cu piepturile dezgolite aflate pe marginea raului Isar sa se acopere. Acestea au refuzat si, in plus, s-au bucurat de sustinerea altor persoane de sex feminin prezente la fata locului, care si-au dat jos hainele "din solidaritate".



Agentii companiei de paza au solicitat interventia politistilor care, la randul lor, au reamintit femeilor, in zadar, interdictia privind…