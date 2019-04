Stiri pe aceeasi tema

- Markus Frohnmaier, deputat al partidului german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AFD), ar putea sa fie 'in totalitate controlat' de Rusia si ar actiona in favoarea intereselor rusesti, declara vineri BBC, dupa o ancheta efectuata impreuna cu doua mass-media germane - publicatia…

- Statele Unite au initiat joi, prin transferul a peste 300 de militari in Germania, o serie de teste privind noua strategie de mobilizare rapida a trupelor in Europa in scopul suplimentarii efectivelor pentru descurajarea unei posibile agresiuni a Rusiei, potrivit Mediafax.Peste 300 de militari…

- Twitter a lansat marti in Europa mijloace care vor face mai usor pentru alegatori sa identifice reclamele electorale inaintea alegerilor-cheie pentru Parlamentul European din luna mai, pe fondul unor temeri privind actiuni de dezinformare ale Rusiei, relateaza Reuters. Retelele sociale…

- Rusia a incitat la protestele impotriva schimbarilor climatice desfasurate de tineri in mai multe tari europene, a declarat luni ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, la o zi dupa ce cancelarul german Angela Merkel sugerase de asemenea o astfel de legatura, potrivit dpa. Elevi si tineri au iesit…

- Gerhard Schroeder, fost cancelar al Germaniei: Daca noi, ca europeni, vrem sa supravietuim politic intre superputeri ca SUA si China, nu o putem face fara potentialul Rusiei. Avem nevoie de piata acestei tari...

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza agentia germana de presa (DPA) preluate de agerpres. "Acum, Berlinul si-a folosit…

- Eșecul Tratatului INF (privind Forțele Nucleare Intermediare) a provocat ingrijorare in Europa cu privire la o posibila cursa a inarmarilor, temeri pe care Rusia a incercat sa le foloseasca din plin in ultimele saptamani, atunci cand vorbea despre nevinovația sa și acuza SUA de incalcarea acordului…

- Consiliul Europei (CoE) si Rusia trebuie sa gaseasca o solutie la criza cu care se confrunta de mai multi ani, pentru a impiedica Moscova sa paraseasca organizatia, a declarat marti, la Strasbourg, ministrul de externe german Heiko Maas, relateaza AFP. "Consiliul Europei trece evident printr-o perioada…