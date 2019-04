Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump si-a aplicat „fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea NATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New York, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea NATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a exprimat…

- Donald Trump si-a aplicat ”fapte alternative” familiei sale, afirmand la Casa Alba, cu ocazia marcarii saptamana aceasta a 70 de ani de la infiintarea MATO, ca tatal sau, care s-a nascut la New Yor, s-a nascut in Germania, dupa ce a criticat Berlinul pe tema impartirii poverii in Alianta si si-a…

- Dupa ce Donald Trump a afirmat, marti, la Casa Alba, ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, guvernul german a reactionat astazi la sugestia președintelui american afirmand ca aderarea unor noi state la Alianta Nord-Atlantica este rezervata exclusiv tarilor europene. Maria Adebahr, purtatoarea…

- Leo Iorga se afla in Germania, acolo unde este internat si unde urmeaza un tratament impotriva bolii cu care se lupta. Indragitul artist a facut un gest emotionant catre fanii si colegii sai.

- Germania este “in totalitate controlata” de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, trambita anul trecut liderul de la Casa Alba. Un discurs care i-a lasat rece atat pe Gazprom cat si pe cancelarul Merkel. Germania va cumpara mai multe gaze naturale rusesti indiferent de ceea ce zice…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat ca reprezentanti romani ai Presedintiei Consiliului UE si ai Parlamentului European au ajuns la un acord informal asupra unui regulament menit sa imbunatateasca functionarea retelei europene de ofiteri de legatura in materie de imigratie. Conform unui comunicat…

- Leo Iorga se lupta de ani de zile cu cancerul, iar acum boala necruțatoare a recidivat. Artistul a cerut sprijinul tuturor persoanelor care il puteau ajuta sa stranga bani pentru intervenția salvatoare. Se pare ca totul a avut rezultat! Leo Iorga a ajuns in Germania, unde urmeaza sa fie operat.