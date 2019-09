Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal se bucura de popularitate in special printre membrii Uniunii Crestin-Democrate pe care o conduce, 88% dintre acestia declarand ca s-ar bucura sa o vada incheindu-si cel de-al patrulea mandat, in timp ce, in mod surprinzator, 85% dintre sustinatorii Verzilor, in opozitie, au acelasi…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a felicitat luni formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru rezultatele bune obtinute la alegerile de duminica din doua landuri germane, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Felicitari prietenilor nostri de la…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a felicitat luni formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) pentru rezultatele bune obtinute la alegerile de duminica din doua landuri germane, relateaza DPA. "Felicitari prietenilor nostri de la @AfD pentru…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit al doilea cel mai mare din landurile Saxonia și Brandenburg, potrivit sondajelor de la ieșirea din secțiile de votare. Alegerile locale din cele doua landuri importante din Germania de Est constituie un test important inaintea anului…

- Extrema-dreapta din Germania a inregistrat duminica o crestere puternica la doua scrutine regionale din fosta Republica Democrata Germana (RDG), reusind sa isi majoreze de peste doua ori scorurile realizate la precedentele alegeri din 2014, conform primelor estimari ale canalelor televiziunii publice,…

- Alegatorii din landurile germane Saxonia si Brandenburg sunt asteptati sa participe la alegeri parlamentare duminica, in timp ce Germania ar putea trece printr-un cutremur politic, in conditiile in care extrema dreapta pare sa castige in popularitate, informeaza dpa si AFP. Birourile de votare din Saxonia…

- Birourile de votare din Saxonia si Brandenburg s-au deschis duminica dimineata, 5,4 milioane de persoane urmand sa aleaga parlamentele regionale din aceste doua landuri germane. In conditiile in care campania electorala s-a incheiat vineri, sondajele arata ca partidul anti-imigratie Alternativa pentru…

- In landul Brandenburg, care inconjoara capitala Berlin, AfD si Partidul Social-Democrat (SPD) sunt cotate fiecare cu 21% din intentiile de vot ale electoratului, potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa si publicat de cotidianul Bild.Ambele partide au urcat in sondajele de opinie…