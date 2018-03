Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a dispus ca Marea Britanie sa-si reduca numarul diplomatilor la Moscova la nivelul celor pe care Moscova il are la Londra, tragand astfel o noua salva in razboiul diplomatic cu privire la otravirea lui Serghei Skropal, un fost spion rus, si a fiicei sale…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, si despre relatiile UE si NATO cu Rusia, inclusiv in contextul masurilor luate la nivel european, la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Romania va anunta pana la ora 16.00 ce masuri va lua impotriva Rusiei Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. România va anunta pâna la ora 16.00 ce masuri va lua împotriva Rusiei ca dovada de solidaritate cu Marea Britanie, care a numit Moscova drept vinovata pentru otravirea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time.

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, gandeste ca Putin va folosi Mondialele de fotbal pentru propaganda sa: asa cum a facut Hitler cu Jocurile Olimpice din 1936. Intr-o perioada de tensiune extrema intre Regatul Unit si Rusia, din pricina cazului Skripal, ministrul de Externe, face o paralela…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca…

- In cadrul unor declaratii sustinute in fata Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Britanic, Johnson a fost de acord cu un parlamentar care a afirmat ca Putin se va folosi de Campionatul Mondial pentru a imbunatati imaginea Rusiei, in acelasi mod in care Germania lui Hitler s-a…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala centrala, scrie The Associated Press.Comunistul Pavel Grudinin s-a…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Agentul neurotoxic cu care a fost otraviți Serghei Skripal și Iulia i-ar fi fost implantat in ganta fiicei sale inainte ca aceasta sa plece de la Moscova spre Marea Britanie, scrie The Sun, citand serviciile de informații britanice. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, in varsta de 33 de ani, se afla…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, vineri, ca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, dupa ce Theresa May a anuntat ca 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi tara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol din cotidianul Evenimentul Zilei in care este abordata problema repatrierii rezervelor de aur de catre mai multe țari europene, dar și a motivelor care ar putea sta in spatele acestor decizii.Evenimentul Zilei: Banca Nationala…

- Administratia Trump acuza Rusia de o operatiune voita - in curs - de patrundere in reteaua energetica americana, relateaza The Associated Press. Hackerii au spart sistemele de afaceri si cele administrative. La sfarsitul lunii Iunie, FBI si departamentul de Securitate Interna al SUA…

- Liderii din Marea Britanie, Franta, Germania si SUA au publicat o delcaratie comuna in care blameaza Rusia pentru atacul cu agentul neurotoxic din Salisbury, scrie The Independent. Tarile au declarat ca...

- "Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in mesajul postat de Ministerul Afacerilor Externe pe contul de Twitter.Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce formația din Hexagon a incheiat pe locul secund in Grupa principala a II-a. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu 24-25, incheind pe pozitia a III-a in prima grupa…

- Melania Trump si Vladimir Putin au discutat, in cadrul unui dineu oficial la summit-ul G20, anul trecut aceste subiecte. Presedintele Rusiei a fost incantat de fermecatoarea Prima Doamna a SUA, careia i-a facut multe complimente si a glumit cu ea, se arata intr-un documentar citat de rt.com.…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- Operatiunea militara impotriva enclavei rebele din Ghouta Orientala "trebuie sa continue", a avertizat duminica presedintele sirian, Bashar Al-Assad, ale carui forte o cucerit mai mult de un sfert din acest fief al insurgentilor, relateaza AFP. Sustinut de Rusia, regimul Bashar Al-Assad nu si-a ascuns…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Ministrul susține ca o astfel de masura ar aduce economii importante la buget și a dat exemplul Austriei care a redus cheltuielile cu 28%.”Un element central…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Comandantul Fortelor Americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, a declarat, marti, ca Rusia joaca in Siria si rolul de piroman si pe cel de pompier si ca incearca sa contracareze influenta Statelor Unite din regiune, relateaza The Associated Press.

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Rusia saluta pozitia pe care a adoptat-o guvernul Sloveniei in privinta relatiilor Moscovei cu Uniunea Europeana si NATO, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in urma unei intrevederi cu ministrul sloven de Externe, Karl Viktor Erjavec, relateaza The Associated Press.

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii teritoriale…

- Noi dezvaluiri incendiare in cazul privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, ar putea fi facute publice de Robert Muller, procurorul special care conduce ancheta.

- Relatiile Poloniei cu Rusia nu trebuie inghetate, chiar daca interesele celor doua tari difera, a afirmat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite luni agentia PAP. "Avem interese divergente", a declarat seful diplomatiei poloneze, intrebat de un portal de stiri online despre relatiile…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Rusia vrea sa vada Europa puternica si stabila, continentul european este cel mai mare partener comercial-economic al sau, a declarat seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov intr-un interviu acordat vineri Euronews, informeaza RIA Novosti. “Vrem sa vedem Europa puternica si stabila. Ea este principalul…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, a declarat, miercuri, ca Washingtonul va anunta in zilele urmatoare ”cele mai dure si agresive” sanctiuni impotriva Coreei de Nord, relateaza The Associated Press. Pence, care se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, va participa si la ceremonia…

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control. "Acordurile privind controlul…

- Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat, marti, ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare a ajuns la un acord cu mijlocasul Gabriel Torje sa revina sub forma de imprumut pana in vara la clubul "alb-rosu", care asteapta acum actele oficiale de la Ahmat Groznii. "Dinamo s-a inteles…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze „haos” in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a contactat telefonic luni pe omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, pentru a-i aduce la cunostinta preocuparea sa in legatura cu escaladarea situatiei din nord-vestul Siriei si cu un posibil impact umanitar asupra populatiei civile locale, relateaza agentia…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, la Sibiu, referindu-se la tensiunile care ar fi aparut intre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca "in perioada urmatoare, se vor lua deciziile care vor duce la stabilitate". …

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Simona Halep și Irina Begu joaca in semifinalele probei de dublu de la Shenzhen, impotriva perechii formate din Anna Blinkova (Rusia) și Nicola Geuer (Germania). Meciul poate fi urmarit in direct pe TV Digi Sport și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE dupa 12:45 » Halep/Begu - Blinkova/Geuer Meciul va incepe…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…