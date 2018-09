Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si din formatiunea aliata bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU) au protestat marti in mod deschis impotriva cancelarului german Angela Merkel, votand contra liderului grupului parlamentar conservator, un apropiat al sefei executivului, si in favoarea…

- Angela Merkel si coalitia sa erau miercuri tinta criticilor dupa compromisul la care au ajuns cu privire la sefia serviciului de informatii interne, al carui titular a fost demis din functie in ajun pentru legaturile sale cu extrema dreapta, dar a fost promovat secretar de stat, relateaza AFP.…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si filiala sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) privind imigratia, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilantilor in tarile in care au fost inregistrati initial.

- Merkel a dezvaluit aceste acorduri intr-o scrisoare de opt pagini adresata liderilor partidelor din cadrul coalitiei sale de guvernamant - blocul conservator Uniunea Crestin-Democrata (CDU)/ Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU) si Partidul Social Democrat din Germania (SPD).

