- Andrea Nahles, președinta SPD, și-a anunțat duminica demisia de la conducerea partidului, confruntata cu critici severe in interiorul partidului in urma rezultatelor catastrofale inregistrate la recentele alegeri europene, dar și pe fondul unor aprinse discuții privind ramanerea partidului in coaliția…

- SPD a suferit duminica o dubla umilinta, pe langa cele numai 15,8 procente obtinute la europarlamentare - cu 11 puncte procentuale mai putin fata de 2014 si care ii plaseaza pe social-democrati pe locul trei, dupa Verzi -, partidul a pierdut si scrutinul regional din landul Bremen pentru prima data…

- Verzii au inregistrat un record de voturi la alegerile europene de duminica, obtinand un uluitor scor de 20 de procente in Germania si scoruri de peste 10 la suta in alte cateva mari tari europene. Asta in contextul in care tinerii votanti au indemnat la actiune pentru a stopa fenomenul incalzirii globale.

- In ajunul celor patru zile ale scrutinului european, partidul de extrema dreapta FPOe a scazut in sondaje in Austria dupa scandalul care a afectat imaginea liderilor sai, Adunarea Nationala a lui Marine Le Pen devanseaza partidul lui Emmanuel Macron in Franta, in timp ce in Germania conservatorii…

- "Yanis Varoufakis indeplineste conditiile pentru a fi candidat in Germania. Este inscris in Germania, unde dispune de un domiciliu'', potrivit anturajului sau. Legea prevede ca trebuie sa fii cetatean al unei tari din UE si sa locuiesti cel putin sase luni in Germania pentru a fi candidat in aceasta…

- Uniunea Creștin-Democrata (CDU) și Uniunea Creștin-Sociala din Bavaria (CSU), cei doi membri ai alianței conservatoare din Germania, renunța la neînțelegerile lor de lunga durata, în contextul alegerilor europarlamentare din luna mai, scrie Agerpres. CDU și CSU vor semna luni o platforma…

