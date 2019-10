Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 30 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere patru contestatii impotriva neinregistrarii unor candidaturi la alegerile pentru Președintele Romaniei din anul 2019. In urma deliberarilor, cu majoritate de voturi, Curtea Constitutionala:1. A respins contestația…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- In ziua de 22 septembrie 2019, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere mai multe contestatii impotriva unor candidaturi la alegerile prezidentiale. CCR a respins contestatiile depuse impotriva candidadatilor Viorica Dancila si Theodor Paleologu.In urma deliberarilor, cu unanimitate…

- Guvernul Angelei Merkel a prelungit miercuri - cu un an - participarea Germaniei la coalitia imotriva gruparii Statul Islamic (SI) in Irak si Siria, insa va pune capat - in sase luni - misiunilor aeriene germane, relateaza AFP potrivit news.roGermania urmeaza sa-si continue pana in toamna…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si partenerii lor de coalitie social-democrati au convenit prelungirea misiunii armatei germane in Orientul Mijlociu impotriva organizatiei Stat Islamic (SI), transmite dpa, informeaza Agerpres.Citește și: Pavel Filip a fost ales in unanimitete…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si partenerii lor de coalitie social-democrati au convenit prelungirea misiunii armatei germane in Orientul Mijlociu impotriva organizatiei Stat Islamic (SI), transmite dpa. Armata germana (Bundeswehr) intreprinde misiuni aeriene de recunoastere cu avioane…

- Kramp-Karrenbauer are pe agenda o intalnire cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, a carui tara este considerata relativ stabila intr-o regiune agitata.Sefa apararii germane se afla in Orientul Mijlociu pentru a sustine prelungirea mandatului militarilor trimisi de Berlin in sprijinul…

- Patricia Maria Tig (223 WTA) a trecut de italianca Jasmie Paolini (132 WTA), scor 6-2, 6-0, și s-a calificat in fianala turneului de 125 K de la Karlsruhe. Țig va juca in finala duminica cu belgianca Alison van Uytvanck (65 WTA), protagonista unui moment viral in șaisprezecimile de finala, cand s-a…