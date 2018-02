Germania critica noua strategie nucleara a SUA: Trimite un semnal gresit si poate genera o cursa a inarmarii

Stiri pe aceeasi tema

- "Acordurile privind controlul armamentului existent trebuie respectate cu strictete. In loc de noi sisteme de armament avem nevoie de noi initiative de dezarmare", a explicat Gabriel intr-un comunicat. In opinia sa, la fel ca in timpul Razboiului Rece, Europa este "in mod special amenintata"…

- Ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, a apreciat duminica ca revizuirea strategiei nucleare a SUA, care mizeaza pe innoirea arsenalului fara a-l extinde, dovedeste ca "o noua cursa a inarmarii s-a declansat deja" si a pledat pentru noi initiative de control, informeaza EFE. "Acordurile…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Ministrul propus pentru Turism, Bogdan Trif a spus ca domeniul schiabil din tara poate face concurenta statiunilor consacrate din strainatate, astfel incat romanii pasionati de sporturile de iarna sa isi petreaca vacantele in tara, iar strainii sa cheltuie mai multi bani in Romania. "Avem…

- Ministrul propus al Economiei, Danut Andrusca, a enumerat, luni, dupa ce a fost validat din comisiile de specialitate din Parlament, cateva prioritati, insa, la intrebarile jurnalistilor despre modul in care le va pune in aplicare, el a evitat sa raspunda. "Voi face tot ce imi sta in putinta…

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Compania Ericsson va angaja, pana la finalul lunii martie, 100 de romani care sa lucreze intr-un hub din Bucuresti si care sa deservi piete din Europa, inclusiv Ucraina si Rusia. "Ne asteptam sa construim o unitate operationala foarte solida la inceputul acestui an. Scopul final este ca unitatea…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat, miercuri, pe reprezentantul Romaniei, dupa ce "Romania a luat serios in considerare mutarea ambasadei in Israel din Tel Aviv la Ierusalim". Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Gruparile de rebeli din Siria au respins conferinta pentru pace, planificata de Rusia la Soci, argumentand ca Moscova incearca sa inlocuiasca procesul de pace coordonat de ONU la Geneva si acuzand statul rus pentru comiterea unor crime de razboi in regiune. Intr-o declaratie comuma a 40 de…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Presedintele american Donald Trump l-a sunat, vineri, pe liderul de la Kremlin si i-a multumit pentru recunoasterea publica a realizarilor sale economice la conducerea Statelor Unite ale Americii. "Presedintele Donald J. Trump a vorbit astazi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. Presedintele…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Cu totii ne dorim sa avem o conexiune la internet mai rapida, iar ajutorul nesperat ar putea veni din adancurile pamantului, scriu cei de la Playtech. Este vorba despre un mineral rar, descoperit prima data in Muntii Urali, din Rusia. La aproape doua secole de la descoperirea lui de catre…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Moscova este ingrijorata de incercarea Occidentului de a inlocui valorile umane universale cu unele pseudo-liberale si de exportul agresiv al acestor valori in pofida rezistentei manifestate de alte natiuni, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Suntem ingrijorati de politica…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Alianta Nord Atlantica va deschide un birou in Republica Moldova, tara "neutra", care nu face parte din NATO. Anuntul a fost facut zilele trecute, in urma unei intalniri dintre secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg (foto), si premierul moldovean, arata ziarul militar american Stars…

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Frantei, Andre Gattolin, membru al partidului La Republique En Marche, atrage atentia ca Romania trebuie sa-si rezolve problemele in ceea ce priveste coruptia si statul de drept pentru a putea adera la zona euro si spatiul Schengen.…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care gigantul american va sabota afisarea stirilor postate de postul de televiziune international Russia Today (RT) si agentia Sputnik in motorul sau de cautare, a avertizat marti vicepresedintele Dumei de…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan. Vanduta sub numele Mahindra Verito, aceasta masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are insa motor electric, potrivit Moteur Nature. Pretul de pornire al acestui model electric este de 13 mii de euro.…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- Ambasadorul Federatiei Ruse, Valery Kuzmin, a declarat ca armata rusa nu intervine in estul Ucrainei, un argument fiind acela ca, atunci cand a intervenit in Abhazia, "din greseala" a ajuns pana la Tbilisi. Rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava i-a dat o replica pe masura. Prezent…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani, cresterea fiind alimentata de o serie de evenimente care au debutat cu arestarile unor fosti si actuali de rang inalt din Arabia Saudita, suspectati de coruptie. "Arestarile au marit probabilitatea de instabilitate…