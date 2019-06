Stiri pe aceeasi tema

- Germania va avea o autostrada de 100 kilometri pentru biciclete, potrivit AFP, la finalul anului trecut fiind inaugurati primii 5 kilometri. Autostrada va lega 10 orase din vestul tarii, intre care Duisburg, Bochum si Hamm. Soseaua va fi construita de-a lungul cailor ferate abandonate din zona industriala…

- Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere a scos la licitație construcția a inca trei loturi din viitoarea autostrada de centura a Capitalei. Acestea sunt situate in nordul orașului, au o lungime totala de 45 de kilometri și vor costa aproximativ 500 de milioane de euro.

- Autoritatile nu renunta la ideea de a-i taxa pe soferii care vor circula pe viitoarea autostrada spre Brasov inca de la iesirea din Capitala. Guvernul a desemnat recent un consortiu format dintr-o firma din China si una din Turcia pentru a construi viitoarea autostrada Ploiesti-Brasov, in parteneriat…

- ”Muzeul Copilului”, un complex multifuncțional realizat dupa modelul Zoom Kindermuseum din Viena va fi construit, la aproximativ 200 de kilometri de Timișoara. Investiția de aproape 12 milioane de lei cuprinde instalații educative, spații pentru experimente științifice, pictura, confecționare de jucarii…

- Compania Nationala de Aministrare a Infrastructurii Rutiere va realiza, in premiera nationala, un nod rutier intre un lot de autostrada finalizat si un drum comunal, pentru a facilita accesul pelerinilor la o manastire. Investitia se va derula pe lotul 4 al Autostrazii Sebes – Turda, in zona localitatii…

- Proiectul Primariei Capitalei, care vizeaza construirea a patru piste pentru biciclete in Bucuresti, va primi finantare in valoare de 44,5 milioane lei de la bugetul de stat, fiind aprobata o Hotarare de Guvern in acest sens. Este vorba despre patru trasee, dispuse pe 21 de artere, si care insumeaza…

- Cu puțin peste 820 de kilometri de autostrazi avea Romania in anul 2018. Mai exact, 823 de kilometri reprezentand 4,6% din totalul drumurilor nationale, si de aproape 34 de ori mai multi kilometri de drumuri pietruite si de pamant, respectiv 28.247 kilometri. Datele au fost publicate in urma cu cateva…

- In Romania inca ne chinuim sa avem atatia kilometri de autostrada pentru masini pe an iar in Germania deja se construiesc autostrazi pentru biciclete. Germania este una dintre tarile care isi doreste sa elimine cat mai multe masini de pe strazi si sa-i faca pe oameni sa circule mai des cu bicicletele.…