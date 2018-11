Stiri pe aceeasi tema

- Partidul cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU, de centru-dreapta) - si partenerul sau din coalitia care guverneaza la Berlin - Partidul Social-Democrat (SPD, de centru-stanga) - au inregistrat pierderi grele la alegerile-cheie din landul Hessa, indica sondaje realizate…

- 'Starea in care se afla guvernul este inacceptabila', a declarat presedinta SPD, Andrea Nahles, referindu-se la disputele continue care mineaza coalitia, in principal intre dreapta dura si social-democrati, in special privind chestiunile de politica a migratiei. In opinia ei, aceasta situatie de…

- Partidul social-democrat german (SPD) a amenintat duminica seara ca va parasi fragilul guvern de coalitie al Angelei Merkel daca nu va obtine garantii rapide din partea cancelarului, dupa o infrangere grea in alegerile regionale din landul Hessa, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Starea…

- Partidul cancelarului german Angela Merkel - Uniunea Crestin-Democrata (CDU, de centru-dreapta) - si partenerul sau din coalitia care guverneaza la Berlin - Partidul Social-Democrat (SPD, de centru-stanga) - au inregistrat pierderi grele la alegerile-cheie din landul Hessa, indica sondaje realizate…

- Scrutinul din Bavaria, marcat de rezultatele slabe ale aliatilor sai conservatori locali din partidul Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a aratat ca 'cele mai bune rezultate economice, ocuparea fortei de munca aproape totala in Bavaria nu sunt suficiente pentru populatie daca nu exista ceva la fel de…

- "Nicio institutie evreiasca nu poate exista aici fara a fi pazita si avem forme multiple de antisemitism, pe care le abordam in mod egal", a adaugat ea. Ca exemplu al eforturilor guvernului de a solutiona aceasta problema, cancelarul a indicat crearea unei noi functii in acest an - cea de…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta.…

- Lidera Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, a declarat luni ca formatiunea sa politica nu va aproba nici un fel de participare a Germaniei in razboiul din Siria, declaratie ce deschide o noua posibila linie de conflict in guvernul de coalitie al cancelarului Angela Merkel, relateaza…