Germania a omagiat, sambata, eroismul autorilor atentatului esuat impotriva lui Hitler, acum 75 de ani, si al liderului lor, colonelul Claus von Stauffenberg.. In cadrul unei ceremonii la Berlin, in fata unor tineri recruti ai armatei germane, cancelarul Angela Merkel a subliniat importanta amintirii acestei aniversari intr-un moment in care fortele de extrema dreapta castiga teren din nou cu linia lor nationalista. ''Ei (autorii atentatului) ne reamintesc ca trebuie sa fim vigilenti. Ei ne reamintesc ca trebuie sa luptam cu fermitate impotriva extremismului, antisemitismului si rasismului in…