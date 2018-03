Stiri pe aceeasi tema

- Crearea unui minister german al Patriei (Heimat), care sa reflecte "stabilitatea culturala" si "radacinile crestine" ale familiei, creeaza neliniste si controversa la Berlin, amintind de rolul important jucat de termenul "Heimat" in doctrina nazista rasiala privind cultul radacinilor, pamantului si…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a anuntat vineri numele celor sase ministri ai sai care vor face parte din noul guvern de la Berlin, cel de-al patrulea executiv condus de politiciana conservatoare Angela Merkel, transmit dpa si AFP. Anuntul a fost facut de lidera grupului parlamentar al SPD, Andrea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat duminica acordul dat de membrii Partidului Social-Democrat german pentru o noua coalitie guvernamentala cu conservatorii Angelei Merkel, estimand ca aceasta este "o veste buna pentru Europa", informeaza AFP. "Presedintele Republicii (franceze) se bucura…

- Potrivit anuntului, 66,02% din cei aproape 464.000 de membri ai SPD s-au declarat in favoarea acordului incheiat luna trecuta de conducerea partidului cu CDU/CSU (Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din landul Bavaria, Uniunea Crestin Sociala). La vot au luat parte 78,4% dintre membrii…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Liderul aliatilor bavarezi ai cancelarului german Angela Merkel, Horst Seehofer, a afirmat miercuri ca Germania ar trebui sa organizeze noi alegeri daca membri ai Partidului Social Democrat (SPD) voteaza impotriva unei noi coalitii cu blocul conservator al cancelarului, relateaza Reuters. Cei 464.000…

- Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a declarat, miercuri, ca in Germania ar trebui organizate noi alegeri, daca social-democratii germani vor vota impotriva coalitiei cu CDU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul…

- O cincime din membrii inregistrati ai Partidului Social Democrat german (SPD) au votat deja la referendumul privitor intrarea sau nu intr-o noua coalitie de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, o participare care asigura caracterul constrangator al rezultatului, relateaza vineri…

- Multi o numesc AKK, mini-Merkel, sau „printesa coroanei germane". Cu o prezenta activa si foarte apreciata pe scena politica, ea este noua „vedeta" a Uniunii Crestin-Democrate, cel mai mare partid politic din Germania. Annegret Kramp-Karrenbauer a fost numita luni in functia de secretar general al Uniunii…

- Cancelarul german Angela Merkel incepe sa-si pregateasca succesiunea, desemnand-o luni pe Annegret Kramp-Karrenbauer pentru postul de secretar general al Uniunii Crestin-Democrate (CDU), numarul doi in partid, raspunzand astfel criticilor interne care reclama o innoire la varful formatiunii, noteaza…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- Martin Schulz a demisionat, martia seara, din functia de presedinte al Partidului Social Democrat (SPD), in incercarea de a clama turbulentele din interiorul partidului de centru-stanga aparute dupa parafarea unui nou acord de coalitie cu formatiunea conservatoare a cancelarului Angela Merkel.

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Uniunea Crestin-Democrata, partidul pe care Angela Merkel il conduce, a ajuns la o intelegere cu SPD pentru a forma o coalitie care sa conduca guvernul iar astfel va incepe al patrulea mandat de cancelar al Germaniei. Cu toate acestea, cei 463.000 de membri ai SPD trebuie sa voteze coalitia. Cel…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a anuntat vineri, dupa critici intense, ca renunta la ocuparea unei functii in viitorul guvern condus de cancelarul Angela Merkel, informeaza publicatia Die Welt.

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt la intrarea…

- Partidul Social Democrat (SPD): - Castiguri: Acordul de coalitie poarta marca SPD in numeroase aspecte, de la declaratiile optimiste despre Europa pana la planurile de investitii ale viitorului guvern federal si cresterea cheltuielilor pentru educatie. De asemenea, SPD a reusit sa obtina in…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a avut dreptate cand a avertizat, inainte de lansarea negocierilor cu social-democratii pentru un nou guvern de "mare coalitie", ca va fi nevoie de "compromisuri dureroase" de ambele parti, noteaza joi dpa, care sintetizeaza ce au castigat si ce au pierdut…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Conservatorii si social-democratii germani au ajuns, miercuri, la un acord de principiu pentru formarea unui guvern de coalitie la Berlin, relateaza agentiile de presa internationale.Acordul de principiu a venit la mai bine de 20 de ore de negocieri dure si scoate Germania din incurcatura…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si social-democratii germani continua marti negocierile cu privire la formarea noului guvern de la Berlin, cele doua delegatii urmand a se intalni la sediul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa ce luni discutiile au avut loc la cel al Partidului Social-Democrat…

- Angela Merkel si social democratii incep luni, la mai bine de patru luni de la alegerile legislative, penultima runda a interminabilelor lor negocieri in vederea unui acord de guvernare si scoaterii Germaniei nerabdatoare din impasul postelectoral in care se afla, scrie AFP, conform news.ro.Conservatorii…

- Partidul german anti-imigratie Alternativa pentru Germania (AfD) a calificat drept 'nedemna' decizia de duminica a Partidului Social Democrat (SPD) de a initia negocieri cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) condusa de Angela Merkel, informeaza dpa. Liderul AfD, Joerg Meuthen, a declarat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel - format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) - si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, care se anunta complicate, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din noul an a vizat sa defineasca…

- Conservatorii germani si rivalii lor social-democrati trebuie sa formeze o mare coalitie pana la Paste in 2018, pentru a scoate tara din impas, a declarat Hort Seehofer, un aliat cheie al cancelarului Angela Merkel, relateaza sambata agentia DPA. ''Pastele este absolut ultimul…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa. Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- #NoGroKo! (Nu 'marii coaliții'): cu acest hashtag imprimat pe tricouri, pe sacoșe din panza și pliante, militanți social-democrați iși manifesta opoziția pentru o noua alianța guvernamentala cu formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel, relateaza marți AFP. Printre cei…