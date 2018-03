Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de gripa din acest sezon din Germania a depasit punctul culminant, insa circa 1.000 de persoane si-au pierdut viata in urma acesteia in respectiva perioada, a anuntat joi Institutul Robert Koch (RKI), citat de DPA. In saptamana 19-25 martie au fost raportate 25.216 de cazuri confirmate de gripa…

- Sase persoane au fost ranite pe DN2A, la sfarsitul saptamanii, in apropiere de localitatile Slobozia si Ciochina, dar si pe DN 212, in apropiere de localitatea Luciu, unde s-au produs 3 accidente de circulatie.

- Peste 1.400 de persoane au chemat ambulanța in ultimele 24 de ore, 798 fiind cazuri grave și foarte grave, printre care 33 cu fracturi, entorse sau luxații din cauza alunecușului, explica pentru Libertatea, dr Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF). ”In ultimele 24…

- Mai mult de 300 de persoane au fost evacuate din Waterfront Manila Pavilion Hotel, unde incendiul continua sa faca ravagii la 10 ore dupa ce a izbucnit. Cele trei victime erau angajatii unui cazinou situat in hotelul de 22 de etaje si unde renovarile erau in curs, potrivit lui Erwin Margarejo,…

- A fost inregistrat primul deces in judetul Alba, din cauza virusului gripal, confirmat de Institutul Cantacuzino Bucuresti. Este al 100-lea deces din tara, in contextul imbolnavirilor cu gripa, de la inceputul acestui sezon. Este vorba despre o femeie in varsta de 78 de ani din judetul Alba, al carei…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…

- Șase persoane sunt internate in momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” cu simptome... The post Șase persoane la spital, din cauza gripei appeared first on Renasterea banateana .

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul celor decedati ajungand la 86, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, cele doua persoane aveau conditii medicale preexistente…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat miercuri ca alte patru persoane au murit din cauza gripei: un barbat in varsta de 63 de ani din judetul Mures, confirmat cu virus gripal tip A, un barbat in varsta de 59 de ani, din judetul Bihor, confirmat cu virus gripal…

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul...

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese blocata…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza HotNews.ro. Este vorba ...

- Un procuror finlandez a cerut marti pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru marocanul care a recunoscut ca a omorat doua persoane si a ranit alte noua cu un cutit anul trecut in orasul Turku, instanta stabilind ca acesta a fost pe deplin constient de actiunile sale, relateaza Reuters si dpa. Abderrahman…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat astazi, 27 februarie, ca alte trei persoane, o femeie din județul Cluj, și doua din județele Neamț și Arad, au murit din cauza virusului gripal, numarul total de decese de la inceputul sezonului rece ajungand la 60. Potrivit INSP, este vorba despre…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- O femeie de 60 de ani din Brasov a murit de gripa de tip B, analizele de laborator conformand acest lucru. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica este al 53-lea deces provocat de virului gripal in acest sezon si al doilea la Brasov. Femeia care a decedat avea insa si alte boli cronice. Citeste…

- Gripa face o noua victima! Un nou deces a fost confirmat vineri. Este vorba de un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara. Numarul deceselor...

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate, miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.Citeste si: ULTIMA ORA - Infrangere URIASA pentru contestatarii Legilor Justitiei: CCR a…

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- Numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 40, dupa confirmarea unui nou caz, un barbat de 59 de ani din Suceava. Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat inca un decesdin cauza gripei - un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. In cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Barbatul acea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti au fost confirmate…

- Medicii au anuntat, luni, ca au confirmat trei noi decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat, care nu s au vaccinat antigripal. Toti au fost infectati cu virus gripal de tip B. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 2018 a ajuns la 35, informeaza Digi 24.Centrul…

- Un numar de 22 de persoane au murit din cauza gripei de la inceputul anului si pana luni, potrivit unei centralizari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit este o femeie din Calarasi, in varsta de 65 de ani, care avea conditii medicale…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 18, dupa ce astazi o femeie de 60 de ani, din Galati, a decedat din cauza acestei afectiuni, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Asa cum a fost ...

- De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 16 decese confirmate cu virus gripal, din care 11 tip A, subtip (H1)pdm09 si 5 tip B, fata de 21 in sezonul precedent, din care 19 cu virus gripal tip A, subtip H3, 1 cu A(H1)pdm09 si 1 tip A, nesubtipat, potrivit Centrului National de Supraveghere…

- Opt persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte trei au fost date disparute in sudul Chinei, dupa ce o porțiune din șosea s-a prabușit. Cauza incidentului a fost o infiltrație cu apa in zona șantierului unei stații de metrou. Infiltrația de miercuri noaptea a inundat spațiul din subteran,…

- Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute, peste 150 de

- Doua persoane au murit din cauza gripei AH1 in Mureș, a anunțat dr. Stelian Caraghiaur, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP). Cinci cazuri de imbolnaviri cu gripa au fost confirmate in judetul Mures, doua persoane decedand din cauza virusului, a declarat miercuri purtatorul de…

- Medicii au anunțat ca inca patru persoane au murit din cauza gripei in ultima saptamana. Este vorba despre trei adulți, care aveau și alte probleme de sanatate, dar și o fetița de patru ani.

- Un nou proces a inceput vineri la Freiburg, in Germania, impotriva unui fermier german acuzat de omor prin imprudenta in cazul unui muncitor agricol roman decedat in urma insolatiei suferite in vara lui 2014, relateaza dpa. Inculpatul Joerg D., in varsta de 48 de ani, a negat ca ar fi vinovat si…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Cel putin zece persoane si-au pierdut viata in ultimele trei zile in Ucraina din cauza temperaturilor geroase care au cuprins intreg teritoriul tarii, conform autoritatilor regionale citate miercuri de media locale. Potrivit informatiilor, patru persoane au murit din cauza frigului in regiunea vestica…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Potrivit CNSCBT,…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Cel puțin 29 de oameni au murit, iar alți zeci au fost raniți in Madagascar, din cauza Ciclonului Ava. Vantul care atinge la rafala aproape 200 de kilometri pe ora a facut prapad in estul țarii. Peste 13.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele din cauza intemperiilor, au precizat…