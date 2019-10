Germania - Cinci bărbaţi, condamnaţi la închisoare pentru introducerea de cocaină în ţară în lăzi de banane Drogurile, provenite din Ecuador, erau ascunse in lazi de banane, potrivit anchetatorilor. Schema folosita de contrabandisti a fost descoperita atunci cand cocaina a inceput sa iasa la iveala in supermarketuri din Bavaria in septembrie 2017. Cei cinci au primit condamnari intre patru ani si doua luni de inchisoare pana la opt ani si patru luni de inchisoare. Hotararea judecatoreasca poate fi atacata cu apel. Potrivit anchetatorilor, cocaina era adusa din Ecuador in portul din Hamburg, unul dintre cele mai mari porturi de transport maritim din Europa. De aici, drogurile erau trimise… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

