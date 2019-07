Germania: Cinci ani de închisoare pentru o cetăţeană germană revenită din 'califatul' SI din Siria Sabine S. s-a convertit la islam si a plecat sa traiasca in 'califatul' proclamat de SI in Siria si Irak, de la sfarsitul lui 2013 pana in august 2017, dupa care a revenit in Germania. Ea a fost arestata la Baden-Baden la mijlocul lui 2018. Procurorii cerusera impotriva sa o pedeapsa de 6 ani de detentie. La proces, Sabine S. a declarat ca a renuntat la apartenenta la SI. In rechizitoriu se mentioneaza ca, la putin timp dupa ce a ajuns in Siria, femeia s-a casatorit cu un luptator al Statului Islamic, pe care nu il cunostea dinainte si care a fost ucis mai tarziu in lupta. Procurorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

