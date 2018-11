Germania: Cercetătorii au remarcat declinul populaţiei de fluturi, albine şi furnici Doua institutii germane din domeniul protectiei mediului au publicat miercuri detalii referitoare la declinul populatiei de insecte in aceasta tara, confirmand tendinta accentuata din ultimii ani, potrivit dpa.



Testele realizate in mai multe regiuni din Germania indica un declin masiv al populatiei de insecte, in special in randul albinelor salbatice, furnicilor, viespilor, mustelor, gandacilor si fluturilor, potrivit Agentiei federale pentru conservarea naturii (BfN) si asociatiei entomologice EVK.



Numarul total al insectelor zburatoare a scazut cu peste 75% in ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

