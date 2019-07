Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel ar putea guverna singuri in cazul unei retrageri a partenerilor lor de coalitie, Partidul Social Democrat (SPD), a apreciat luni fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, in prezent presedintele Bundestag (camera inferioara a parlamentului),…

- Cancelarul german a suferit o criza de tremurat pentru a doua oara în zece zile. Guvernul încearca sa linișteasca oamenii dar mass-media de dincolo de Rin se face ecoul incertitudinii care predomina.Cum se simte cancelarul nostru? Aceasta este întrebarea pe care si-o pune presa…

- Corespodenta speciala de la Carmen Dinu, Bruxelles Alegerile europene s-au incheiat, dar este important acum de vǎzut ce coaliție parlamentarǎ va functiona in Parlamentul European, avand in vedere cǎ nici un grup politic nu are majoritatea necesarǎ pentru a decide in forul legislativ, iar ecologiștii…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca antisemitismul este o problema in Germania, iar tara are o responsabilitate de a gestiona amenintarea populismului de extrema dreapta atat in politica interna, cat si cea externa, conform The Guardian.Vorbind dupa alegerile europarlamentare, in…

- Verzii germani si-au dublat procentul de voturi duminica la alegerile europene, ocupand locul doi dupa conservatorii cancelarului Angela Merkel, care desi sunt in frunte inregistreaza o scadere istorica, in timp ce social-democratii ajung pe pozitia a treia, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Conform…

- Alegeri in orasul-land Bremen, in paralel cu alegerile europene in Germania, risca sa reprezinte o infrangere usturatoare a Partidului Social Democrat (SPD) si sa accelereze dezintegrarea coalitiei pe care social-democratii o formeaza la Berlin cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) a cancelarului…

- Parlamentul german a devenit primul din Europa care a aprobat o motiune care numeste antisemita miscarea de boicot, reducere a investitiilor si sanctiuni (BDS) impotriva Israelului, relateaza The Guardian potrivit news.roMotiunea, care a fost aprobata vineri dupa-amiaza, sustine ca BDS „aduce…

- Reactia ei survine in urma unor relatari din presa conform carora, la o reuniune in luna iunie a Uniunii Crestin-Democrate (CDU), ea ar urma sa-si anunte intentia de a se retrage mai devreme, eventual pentru a deveni presedinte al Consiliului European, transmite agentia dpa. Intrebata marti la o…