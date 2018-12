Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea si a lovit un grup de pietoni, in cartierul german Wedding, situat in nordul orașului Berlin. Incidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 29 decembrie, iar cel putin cinci persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava. Conform…

