- Cel putin cinci persoane au fost ranite prin injunghiere dupa ce doua grupuri de imigranti extracomunitari s-au batut in oraselul german Halle, situat in apropiere de Leipzig, anunta autoritatile germane, citate de publicatia Mitteldeutschen Zeitung si de site-urile de stiri MDR.de si T-online.de.

- Un vehicul utilitar la bordul caruia se aflau 12 romani s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea unei drum din Germania, intre localitatile Barlt si Trennewurth, informeaza publicatia Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa un accident chimic produs marti in sediul unei companii din sud-vestul Germaniei, informeaza publicatia Der Spiegel si site-ul T-online.de.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism într-un grup de persoane, în centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane.

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, unele fiind in stare foarte grava, in urma unui puternic incendiu produs marti intr-o cladire din orasul Plzen, din Cehia, in care locuiau imigranti, printer care si multi romani, scrie presa locala, citata de...

- Doi soferi romani de TIR au fost raniti si au ajuns de urgenta la spital dupa ce... The post Doi șoferi romani de TIR raniți in Germania. Unul din ei a ramas incarcerat appeared first on Renasterea banateana .

- RB Leipzig - ”U” Craiova, turul 3 preliminar Europa League. Daca CFR Cluj e favorita mare cu Alashkert, ”U” Craiova se afla la extrema opusa. Aflata in degringolada in Liga 1, fara moral și, mai dureros, fara jucatori de mare valoare, trupa lui Devis Mangia se duce ca mielul la taiere in Germania.