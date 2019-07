Stiri pe aceeasi tema

- ''In prezent analizam aceste piste. Nu renuntam. Urmarim fiecare indiciu, dam la o parte fiecare piatra'', a declarat seful LKA, Friedo de Vries, pentru publicatia Neue Osnabrucker Zeitung. Ernst-Volker Staub (65 de ani). Burkhard Garweg (51 de ani) si Daniela Klette (61 de ani) sunt cautati…

- Un individ a tras focuri de arma, miercuri in jurul orei 10.00 (11.00, ora Romaniei), in zona Weisenburger din orasul Dortmund. Cel putin o persoana a fost ranita in incidentul armat. Politia a confirmat ca o persoana a fost ranita, precizand ca victima nu prezinta risc vital. Autoritatile germane au…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs miercuri in orasul german Dortmund, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de site-ul publicatiei Der Westen, conform Mediafax.Citește și: Ingrid Mocanu a IZBUCNIT la adresa Alexandrei Lancrajan:…

- Volkswagen va investi aproape 1 miliard de euro pentru productia de celule de baterii la o fabrica din vestul Germaniei si isi va simplifica structura prin separarea sau vanzarea unor divizii, a anuntat luni producatorul auto german, transmite Reuters.Grupul a anuntat dupa o sedinta a consiliului…

- Începând cu luna ianuarie curent prețul la cartofi a început sa creasca înregistrând valori fara precedent, fiind la moment de practic 3-4 ori mai mari decât în anul trecut. Pe piețele locale un kilogram de cartofi de calitate poate fi cumparat cu prețul…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- Politia din Germania a confiscat 120 de masini sport care participau in ceea ce autoritatile suspecteaza ca ar fi fost o cursa ilegala in Europa, scrie The Guardian.Mai multe masini – Porsche, Lamborghini, Audi – au fost oprite pe autostrada A20 in nord-estul Germaniei, pe o portiune de drum…

- Celebrul artist NANA, care și-a inceput cariera ca DJ in cluburile underground de hip-hop din Germania, a declarat ca abia așteapta sa se revada cu publicul roman pentru ca: „Romanii mi-au transmis de fiecare data o super energie in toate concertele pe care le-am susținut, sunt extraordinari.…