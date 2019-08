Germania caută noi pieţe unde să exporte grâu în urma deciziei Arabiei Saudite de a- şi ajusta cererea In acest sezon, cea mai mare cantitate de grau achizitionata de Arabia Saudita a provenit din Germania, astfel incat Berlinul va avea cel mai mult de pierdut, avertiza recent un trader german. Si Polonia si statele baltice se vor confrunta cu pierderi, adauga acesta.



In sezonul agricol 2018/2019, care a inceput in iulie 2018, Germania a exportat 673.000 de tone de grau catre Arabia Saudita pana la 31 mai 2019. Exporturile totale de grau german s-au ridicat la 2,2 milioane de tone, arata datele oficiale.



O alternativa pentru graul din Germania ar fi exportul lui in Algeria,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Arabiei Saudite de a-si ajusta cerintele pentru importurile de grau, deschizand calea pentru granele de la Marea Neagra, va provoca dificultati semnificative unor exportatori din UE, care vor trebui sa caute piete alternative, apreciaza traderii, transmite Reuters. Autoritatea Generala…

- Federatia Rusa a inchis pentru aproape o luna peste un sfert din Marea Neagra, o zona pe unde trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania, noteaza marti publicatia ucraineana Zerkalo nedeli, citand 'Portalul

- Rusia a blocat accesul pentru aproape o luna in peste o patrime din Marea Neagra, inclusiv intr-o zona de transport maritim international spre Romania, Ucraina, Bulgaria si Georgia, scrie publicatia ucraineana „Zerkalo nedeli“.

- Accesul in aproximativ un sfert din Marea Neagra este blocat de catre Federația Rusa. Timp de o luna, zona prin care trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania sunt blocate.

- Federatia Rusa a inchis pentru aproape o luna peste un sfert din Marea Neagra, o zona pe unde trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania, noteaza marti publicatia ucraineana Zerkalo nedeli, citand 'Portalul militar ucrainean'. Din…

- Conducatorul Serbiei l-a laudat pe președintele rus Vladimir Putin pentru întarirea armatei sârbe cu tancuri și vehicule blindate de lupta, pe fondul temerilor occidentale ca aceasta acumulare de armament ar putea amenința pacea fragila din Balcani, potrivit New York Times, citat de Rador.Președintele…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a afirmat, vineri, la Mamaia, ca si daca va tara noastra va aloca 10% din Produsul Intern Brut pentru aparare in urmatorii ani, tot nu va avea capabilitati sa faca fata singura unui potential agresor cum este Rusia, astfel ca apararea trebuie sa fie colectiva,…

- Potrivit unui nou sondaj de opinie INSCOP Research, in opinia romanilor, cea mai mare amenințare pentru țara in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și un eventual razboi in zona. In opinia a peste 60% dintre romani, Rusia a fost și ramane principala amenințare la…