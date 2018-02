Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu esti genul care sa creada in horoscoape si previziuni, tot trebuie sa faci acest test. Vei fi uimit de mesajul pe care il transmite! Alege o culoare si vei afla mai multe despre psihicul tau, despre instinctele naturale, ceea ce te va ajuta sa faci o previziune a modului in care vei reactiona…

- Parinții unei fetițe disparute, astazi, in zona Pantelimon, piața Delfinului, fac apel și pe rețelele de socializare pentru gasirea copilului. Fetița pe nume Alma a disparut luni, in zona Pantelimon, piața Delfinului, in pauza intre școala și programul after school de la școala britanica. Micuța era…

- "In data de 26.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Turnu Magurele, s-au prezentat pentru efectuarea formalitaților de intrare in țara doi cetațeni romani , N.V., in varsta de 30 de ani și N.I.A., in varsta de 57 de ani, conducand doua automarfare aparținand unor firme de transport internațional.…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- In scopul de a preveni furturile din buzunare și poșete, dar și alte fapte de natura infracționala și contravenționala, polițiștii locali impreuna cu polițiști din cadrul Secției 1 au demarat controale-fulger in mijloacele de transport in comun din Timișoara, formand patrulele mixte, in uniforma dar…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a explicat inca o data decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier: majoritatea parlamentara a propus-o. In plus, seful statului spune ca nu se teme si nu s-a temut de o suspendare, atunci cand a luat aceasta decizie. Cand vine vorba de viitorul cabinet,…

- "Comitetul Executiv National va vota in plen, vineri, orice propunere de membru al Guvernului si va fi un vot politic. Acum aflu ca domnul presedinte a spus asta. Eu am spus tot timpul, raspund la orice invitatie de la presedinte pe tema profilului minstrilor”, a declarat Liviu Dragnea. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele…

- Dupa prima ninsoare mai consistenta cazuta in Galati, politistii locali au demarat o serie de controale pentru a constata in ce masura persoanele fizice si juridice se conformeaza obligatiei legale de a indeparta zapada si gheata din fata locuintelor, blocurilor si spatiilor comerciale pe care le administreaza.

- Cercetatorii au ajuns la o concluzie surprinzatoare: salata verde imbunatateste functiile cognitive la persoanele adulte, asa ca nu ne ramine decit sa o includem in meniu. Studiul, care a reunit 960 de subiecti cu virste cuprinse intre 58 si 99 de ani, a fost publicat in prestigioasa publicatie Neurology.…

- Primaria Aiud aduce la cunoștința cetațenilor ca, incepand cu luna ianuarie 2018, cuantumul indemnizatiei lunare pentru persoanele cu handicap grav este in valoare de 1.163 lei. Indemnizația a fost stabilita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea…

- Politistii din Galati cauta o femeie de 85 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuie sa depuna, pana la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la...

- Serviciile municipale de profil ale Primariei Chișinau vor elabora, în termen de trei luni, un plan de acțiuni pentru creșterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu dizabilitați în spațiile publice din oraș. O dispoziție în acest sens a fost semnata de Silvia Radu, primar…

- Polițiștii cauta o fata, de 13 ani, din localitatea Zavoaia, județul Braila, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Persoanele care pot oferi informatii care pot conduce la gasirea acesteia sunt rugate sa apeleze numarul 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie. La data de 14…

- ANUNȚ CTP CLUJ-NAPOCA: Comunicam persoanelor incadrate in categoriile mai sus mentionate si care beneficiaza de gratuitate la transportul in comun ca se continua eliberarea abonamentelor pentru anul 2018. Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- Absolventii care isi continua studiile nu vor beneficia de indemnizatie de somaj Absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului. "Printre…

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Persoanele aflate intr-o stare de stres fizic și mental se imbolnavesc frecvent, nu din cauza microbilor și a microorganismelor, ci pentru ca stresul este o stare energetica venita in intampinarea nevoilor agenților patogeni. Altfel spus, stresul cauta intotdeauna o cale de ieșire și se folosește de…

- Schimbari importante pentru PFA au intrat in vigoare de la inceputul acestui an. Persoanele fizice autorizate PFA , alaturi de celelalte categorii de contribuabili care obtin venituri din activitati independente, vor achita, incepand cu veniturile din ianuarie 2018, contributii la pensii CAS si sanatate…

- Persoanele interesate de posturile anuntate de Spitalul „Sfantul Spiridon" se pot inscrie la concurs pana luni, 8 ianuarie. Rezultatele verificarii dosarelor de candidatura vor fi afisate pe 25 ianuarie. „Datele de sustinere a probelor de concurs vor fi stabilite dupa aprobarea de catre Ministerul Sanatatii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Dosarul Tel Drum | Avocatul lui Dragnea: Propun sa formulam cerere de extindere a urmaririi penale pentru cei care l-au acuzat Maria Vasii, avocatul lui Liviu Dragnea, a declarat, joi, dupa ce a studiat actele din dosarul Tel Drum, ca ii va propune presedintelui PSD formularea unei cereri de extindere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Politiei de Frontiera Bors au depistat doi cetateni din India care au incercat treaca ilegal frontiera spre Ungaria, pe jos, pe camp. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera din cadrul Sectorului PF Bors au depistat doua persoane, un barbat…

- Ultimele modificari ale Codului Fiscal (OUG 79/2017), care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, au bulversat angajatorii, dar mai mult pe angajati. Daca majoritatea a inteles ca, incepand cu anul 2018, contributiile CAS si CASS nu se mai retin de la angajatori ci de la angajati, multi…

- Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate anterior cuprinzand in total peste 51.000 de subiecti de 50 de ani sau peste aceasta varsta care traiau in comunitati, nu in camine de batrani sau in alte institutii de ingrijire. Cercetatorii au descoperit ca nu exista…

- Anul acesta Revelionul Solidaritații, acțiunea pe care autoritațile locale o organizau pentru persoanele sarace din municipiu va avea loc doar pentru asistații de la Casa Iris. Reprezentanții Primariei au luat aceasta decizie tocmai pentru ca in anii trecuți, foarte mulți dintre cei care se inscriau…

- Sarmalele, friptura de porc, toba, piftia, salata de boeuf si cozonacul sunt alimente nelipsite de pe masa romanilor in ziua de Craciun. Nutritionistii avertizeaza ca in aceasta perioada obisnuim sa mancam mai mult decat intr-o zi obisnuita, astfel ca riscul aparitiei tulburarilor digestive este destul…

- Horoscopul evreiesc pentru 2018 Aleph (Bivolul), intre 20 martie si 5 aprilie Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor avea parte de tot ce iși doresc in anul 2018. In dragoste, vor fi destul de prudente și bine vor face. Norocul lor este ca in 2018 vor fi destul de seducatori,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Ministerul Sanatații din Romania au lansat un proiect de act normativ care restricționeaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli. Romanilor cu probleme cardiace sau diabet le va fi mai dificil sa obțina permisul auto, scrie Realitatea.net.

- Persoanele care sufera de anxietate depasesc cu greutate perioada Craciunului si a Anului Nou. Practic, orice lucru marunt care se petrece in aceasta perioada poate deveni un factor declansator al anxietatii. Unele persoane cu anxietate isi doresc: Sa nici nu mai existe aceste sarbatori sau sa se comporte…

- Pentru prima data de la ofensiva din 2014 din Irak a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), numarul persoanelor stramutate si numarul persoanele revenite la locuintele lor sunt foarte apropiate, conform Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), informeaza AFP. "La sfarsitul lunii noiembrie,…

- Sapte adaposturi pentru persoanele defavorizate au fost constituite pe perioada iernii de catre autoritatile judetului Botosani, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, amenajarea spatiilor a fost inclusa in planul de interventie…

- Un grup de elevi din ciclul gimnazial al Scolii Gimnaziale Bobalna, judetul Cluj, coordonat de director Șamșudean Flavia Alina și prof. Rosu Simona, in parteneriat cu Scoala Profesionala Rascruci, coordonat de director Sulițeanu Ioana Andreia și prof. Chiuian Mihaela, a vizitat luni, 11 decembrie, Caminul…

- Evenimentul caritabil de sambata seara, de la Polivalenta, organizat pentru colecta de fonduri care sa o ajute pe Georgiana Onea, fotbalista diagnosticata cu o boala grava, sa merga la tratament in strainatate, a fost o veritabila reușita, dar campania continua. In acest sens am primit spre publicare…

- Castigarea increderii persoanelor varstnice, prin prezentarea de produse la preturi promotionale ori de cadouri din partea unor magazine sau autoritati le asigura infractorilor accesul, fara efort, in locuintele si la economiile acestora. Atentie! Supermarketurile si hipermarketurile au promotii si…

- O adolescenta de 13 ani a disparut fara urma pe 1 decembrie, iar politistii o cauta, apeland la cetateni pentru informatii. Polițiștii din Bihor cauta o fata, de 13 ani, pe nume Sidonia Varga, din localitatea Lugașu de Jos, care a plecat de acasa și nu mai revenit. Adolescenta a plecat voluntar de la…

- Politistii cauta o fata din Dambovita care a plecat de acasa. Persoanele care detin informatii ce pot conduce la gasirea minorei sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul 112. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita o cauta pe Mihai…