- Consiliul National al Audiovizualului a adoptat, marti, un proiect de decizie privind regulile de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, documentul fiind supus dezbaterii publice pana pe 1 septembrie. Potrivit proiectului, "in timpul campaniei electorale, programele politice…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. "Voi vedea daca pot, impreuna cu colegii mei, sa generam o alta forma de alianta care…

- In mai, cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale au fost raportate in Danemarca (4,4%), Irlanda (2,3%) si Franta (2,1%), cele mai semnificative scaderi fiind in Finlanda (minus 2,9%), Romania (minus 1,9%) si Croatia (minus 1,7%).De asemenea, in luna mai, comparativ cu perioada…

- Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala va dezbate, incepand de marti, proiectul elaborat de Autoritatea Electorala Permanenta, a anuntat luni presedintele comisiei, Dorin

- Remus Vasut, condamnat dupa ce in 2013 a confectionat bombe artizanale, dar eliberat conditionat anul trecut, se afla in continuare in tara, la Ghioroc, sustine mama acestuia. Angela Vasut ne-a contactat dupa ce in articolul publicat joi, in care aratam ca Remus Vasut a fost eliberat conditionat…

- Cea mai mare parte a exporturilor romanesti se indreapta catre tarile din Vestul Europei, Franta, Germania, Italia si Regatul Unit absorbind 57% din bunurile si serviciile catre Uniunea Europeana si 44% din totalul exporturilor (adica aproximativ 37,2 miliarde de euro pe parcursul anului 2018), rezultand…

- "Situatia este grava, riscul de razboi in Golf nu este exclus, asa ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a nu se ajunge acolo", a declarat el la sfarsitul unui consiliu de ministri al guvernului francez la care a asistat."De aceea suntem in dialog cu toate partile", de la Iran la SUA,…

- Candidatul CDU, Octavian Ursu, se impune in fata AfD (Partidul Alternativa pentru Germania) in turul 2 a alegerilor pentru primaria orasului german Gorlitz cu 55%, scrie saechsishe.de. Este vorba de un rezultat parțial, dupa numaratoarea a 75% din voturi. Octavian Ursu a parasit Romania in 1990 și s-a…