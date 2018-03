Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Premii de aproape 5 MILIOANE de euro, la Loto:…

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AFP. La apelul unui grup separatist radical, Comitetele de Aparare a Republicii,…

- Liderul catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politia germana, a anuntat avocatul sau, conform BBC. Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform […]

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politie in Germania. Anunțul a fost facute de catre avocatul sau. Puigdemont este cautat de autoritațile spaniole, fiind acuzat de rebeliune. El a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit DPA, preluat de Agerpres.Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre…

- Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform informatiilor oferite de avocatul sau, Jaume Alonso-Cuevillas, pe Twitter. Fostul lider catalan este acuzat de statul spaniol de rebeliune pentru rolul sau in organizarea referendumului pentru independenta…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Carles Puigdemont, președintele exilat al Cataloniei, a fost arestat de poliție din Germania dupa ce a intrat in aceasta țara venind dinspre Danemarca. Carles Puigdemont este transportat de autorita...

- Autoritatile daneze au informat joi ca vor construi un gard de 70 kilometri la granita cu Germania pentru a tine la distanta mistretii care pot transmite pesta porcina africana porcilor de ferma, afectand astfel importanta industrie a carnii de porc din Danemarca, informeaza Reuters. Chiar daca in Danemarca…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a situat in 2016 pe antepenultimul loc intre statele UE atat procentajul in PIB al sumelor alocate pentru sanatate, cat si la procentajul in PIB al banilor dati de stat pentru educatie. Cu 4% din PIB pentru sanatate ne-am situat la mare distanta de media…

- Peste 95% dintre cetatenii romani erau in 2016 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procent de proprietari de case din randul statelor membre UE, in timp ce in Germania mai putin de jumatate (49,8%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta. La nivelul UE, in…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera servicii de mediere a muncii in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European in calitatea sa de membru EURES. EURES reprezinta o retea de cooperare intre serviciile publice de ocupare europene si a fost creata pentru facilitarea liberei circulatii…

- In acest sfarsit de saptamana, pe 17-18 martie, la Sala Palatului din Bucuresti are loc editia cu numarul 22 RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ international de universitati din Europa de Sud-Est aduce in atentia vizitatorilor informatii despre peste 8.000 de programe…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de o jucatoare venita din calificari, chinezoaica Ying-Ying…

- Un numar de opt state din nordul Uniunii Europene si-au exprimat marti ingrijorarea fata de proiectele ambitioase de reformare a reformare a zonei euro avansate de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat comun Olanda, Estonia, Lituania, Letonia,…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), daca cehoaica va trece de jucatoare venita din calificari. Traseul posibil al Simonei Turul I – liber…

- Echipa BRAINSTORMS din cadrul Colegiului Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” a prezentat azi, viceprimarilor municipiului Zalau, Teodor Balajel și Nicolae Fazakas, administratorului public, Calin Cristian Forț și angajaților din cadrul Primariei Municipiului Zalau, Robotul SMARTY, cu care elevii urmeaza…

- Simona Halep a revenit, luni, pe locul I WTA, dupa ce daneza Caroline Wozniacki a pierdut cele 585 de puncte aferente finalei de la Dubai, pe care a disputat-o anul trecut. In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA,…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Lista locurilor de munca declarate vacante de angajatorii vranceni, și data publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 432 oferte de munca destinate șomerilor din județ. Dintre acestea, cele mai multe, și anume 100, sunt destinate croitorilor confecționeri…

- Australia s-a alaturat țarilor care acuza Rusia de atacul masiv întreprins de hackeri folosind virusul NotPetya, care a avut loc în iunie 2017, raporteaza The Australian citat de paginaderusia.ro. „Pe baza constatarilor agențiilor de informații australiene și în…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia romanilor, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air anunța lansarea unei rute noi, spre una dintre cele mai dorite destinații de vara. Astfel, potrivit unui comunicat al companiei, începând din 16 iunie, pasagerii Blue Air vor putea zbura de pe Aeroportul Internațional Otopeni spre Palma de Mallorca.…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Wizz Air deschide o noua destinatie de pe Aeroportul International Iasi – spre Bruxelles, Charleroi -, din 8 iulie. Pasagerii care isi planifica in aceasta perioada calatoriile pe aceasta ruta, isi pot rezerva deja bilete de la doar 99 RON*/19.99 euro pe wizzair.com „Ne bucuram sa anuntam astazi, pentru…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. https://www.mood-furniture.com/ , http://www.simex.ro.…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion,…

- Meciurile din cele doua grupe principale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia s-au incheiat miercuri seara, iar in semifinale se vor duela primele doua clasate, incrucisat, adica Franta - Spania si Danemarca - Suedia. Campioana europeana din 2016, Germania, a ratat semifinalele.

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa principala I (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Cehia a invins campioana olimpica, Danemarca, iar Germania - Slovenia a avut nevoie de 10 minute de analiza video pentru a se lua o decizie la ultima faza: Germania a egalat din 7 metri! Dupa fete, care au eliminat Romania la Mondialul de anul trecut, in "optimi", Cehia iese in evidența și la baieți,…

- Nationala de handbal a Romaniei a debutat cu o victorie in campania de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, ce va fi gazduit in Germania si Danemarca. Tricolorii s-au impus, joi seara, impotriva Italiei, in deplasare, scor 34-24 (18-13), la capatul unei partide fara emotii…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decit barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor sexe in cadrul perioadelor istorice. Conform unor acceptiuni,…

- Tricolorii au condus tot meciul, cu o singura exceptie (2-2, min. 4), intrand la pauza cu un avans de cinci goluri, 18-13. Italia a evoluat mai bine dupa pauza si s-a apropiat la doua goluri, 21-19 (40), dar peste sapte minute scorul era de 27-20 pentru Romania (47). Echipa antrenata de Xavier Pascual…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia Ucraina – Insulele Feroe 30-22 ACTUALIZARE 11 ianuarie, 20.00. A inceput meciul. 200 de romani sunt in sala din Bolzano.…

- Producția inferioara de energie electrica și nucleara, cauzata printre altele și de seceta din vara trecuta, a dus la o creștere destul de mare a prețului energiei electrice in Romania. Raportul Comisiei Europene arata o creștere a prețului la energie electrica de 52% in al treilea trimestru…

- Kyrgios s-a impus la Brisbane, iar Simon a pus mana pe titlu la Pune. La fete, Georges a terminat prima la Auckland. Australianul Nick Kyrgios a triumfat la Brisbane. Kyrgios a produs 17 ași, trecand de americanul Ryan Harrison, scor 6-4, 6-2, la Brisbane International. Francezul Gilles Simon a a capturat…

- Intalnirea a venit ca urmare a solicitarii organizatiilor civice exprimata intr-o scrisoare deschisa adresata premierului in data de 23 decembrie 2017 pentru a-i reaminti responsabilitatea personala si institutionala de a opri derapajul de la valorile democratiei si ale statului de drept. Cererile…

- Naționala de handbal masculin a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru startul preliminariilor Campionatului Mondial din 2019. Sub comanda lui Xavier Pascual Fuertes, "tricolorii" au efectuat zilele trecute un cantonament la Barcelona și vor participa in finalul anului la Yellow Cup, un puternic…