- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

- Ceremoniile de primire a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care efectueaza o vizita de stat controversata in Germania, au inceput vineri cu onoruri militare, liderul de la Ankara fiind intampinat de presedintele german Frank-Walter Steinmeier, relateaza dpa. Cei doi presedinti vor purta primele…

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii", a spus Steinmeier,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a renuntat la intentia sa de a sustine un discurs in fata a mii de turci din Germania, in timpul vizitei pe care o va intreprinde saptamana viitoare in aceasta tara, intentie care a atras critici in ultimele saptamani, informeaza joi dpa. "Un discurs…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita de stat in Germania in zilele de 28 si 29 septembrie, in cursul careia se va intalni cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul Angela Merkel, a comunicat marti presedintia germana, transmite dpa.Erdogan va fi…