Germania: Asistent medical, condamnat la închisoare pe viaţă pentru uciderea a 85 de pacienţi Hoegel, in varsta de 42 de ani, a recunoscut ca i-a ucis pe pacienti cu injectii letale si a fost deja condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in 2015 a fost gasit vinovat pentru uciderea a doi oameni. Hoegel si-a selectat in mod aleatoriu victimele in spitalele din orasele Oldenburg si Delmenhorst in nordul Germaniei, injectandu-le medicamente care au condus la insuficienta cardiaca sau alte complicatii intre 2000 si 2005. Procurorii au sustinut ca el a facut acest lucru ca sa incerce sa-i resusciteze pe pacienti, din plictiseala sau motivat de dorinta de a-si impresiona colegii cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

