Germania ar putea interzice utilizarea pungilor de plastic

Stiri pe aceeasi tema

- Legea care interzice utilizarea si comercializarea pungilor de plastic nu are inca stabilita data in care vor intra in vigoare sanctiunile contraventionale pentru cei care incalca prevederile legale. Deputatul fractiunii PAS, blocul ACUM, Dumitru Alaiba, initiatorul proiectului de lege, a precizat pentru…

- Ministrul Mediului din Germania, Svenja Schulze, a declarat ca pregateste reglementari legale prin care pungile de plastic sa fie interzise, a informat, ieri, dpa. „Ministerul meu lucreaza in prezent la...

- Ministrul mediului din Germania, Svenja Schulze, a declarat ca pregateste reglementari legale prin care pungile de plastic sa fie interzise, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres. "Ministerul meu lucreaza in prezent la reglementari legale in vederea unei interdictii a pungilor de plastic", a…

- ,,Spune NU pungilor de plastic!” – o campanie de constientizare a populației privind necesitatea interzicerii utilizarii pungilor de transport subțire cu maner, inițiata de APM Satu Mare – a continuat astazi in municipiul Satu Mare la Piața de alimente ,,Somes” din Micro 14. Echipa APM Satu Mare in…

- Poate fi cineva hotarat simultan PENTRU și CONTRA a ceva sau cineva? Un comunicat de presa, nefericit redactat al Agenției de Protecția Mediului Satu Mare zice ca da, deși orice om psihic normal și .dotat firesc cu un minim bun-simț ar raspunde ca nici vorba – ori ești pro, ori ești impotriva. Cu atat…

- In ultimele luni, tot mai des se face referire la schimbarile climatice și la un mediu durabil. Una din problemele stringente ale omenirii o reprezinta gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, avand in vedere ca studiile in domeniu au demonstrat ca aproximativ 300 de milioane de tone de…

- O acțiune in forța pentru a proteja mediul de nocivitatea pungilor de plastic pornește de maine, 10 iulie a.c., sub titlul hotarat ”Spune NU pungilor de plastic”. Agenția de Protecția Mediului va deplasa in Piața Someș din municipiul Satu Mare inspectori care sa le explice oamenilor cat de mult rau…

- Valoarea eco-taxei pentru pungile din plastic creste de la 0,10 lei, la 0,15 lei, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptate marti de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului. In afara de cresterea cuantumului eco-taxei, noile prevederi obliga taxarea oricarui tip de pungi din plastic, indiferent…