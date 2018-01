Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social-democratii din SPD au ajuns vineri la un acord asupra cadrului de negociere a formarii „marii coalitii“ guvernamentale, au precizat mai multe surse pentru Reuters.

- Conservatorii si social-democratii germani, care au convenit vineri sa înceapa negocierile oficiale asupra unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, intentioneaza sa limiteze la circa 200.000 numarul solicitantilor de azil sositi anual în Germania, transmit dpa, AFP si Reuters.…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din 2018 a avut scopul sa defineasca in principal continutul si modalitatile…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este banuit ca ar fi fost membru al gruparii jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de cateva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orasul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat ca Dasbar a a incercat, incepand cu luna septembrie,…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Doua femei realese in conducerea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania la congresul formațiunii, desfașurat sambata și duminica la Hanovra, au atacat-o pe cancelarul Angela Merkel, spunand ca sfarșitul guvernarii sale este aproape, informeaza dpa. Beatrix von Storch,…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP.Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fata unei farmacii din piata unde este organizat targul, a specificat…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe…

- Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fața unei farmacii din piața unde este organizat targul, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea unei parți din centrul acestui oraș din estul Germaniei, situat chiar langa capitala țarii, relateaza AFP. Coletul suspect…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat vineri ca din 'responsabilitate' fata de Germania si Europa a decis sa dea curs apelului presedintelui Germaniei, Frank Walter Steinmeier, de a dialoga cu cancelarul conservator Angela Merkel, dar a promis ca, daca in final va accepta…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fața de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coaliții guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg. Vineri, Institutul de cercetare economica…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit joi seara pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Welt. …

- Social-democrații germani ar trebui sa-și reconsidere opoziția fața de participarea la 'marea coaliție' alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, intrucat Europa are nevoie de un guvern stabil la Berlin, a apreciat joi un colaborator apropiat al șefei executivului german, potrivit Reuters.…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Jamaica — O fotografie modificata cu Merkel avand parul aranjat in șuvițe in stil jamaican este larg distribuita de presa germana, intr-o aluzie ironica la așa-numita coaliție Jamaica, țara al carei drapel cuprinde culorile partidelor ce au incercat in zadar formarea acestei alianțe politice, negrul…

- 'Din punctul meu de vedere, organizarea de noi alegeri ar fi cea mai buna cale', a declarat Merkel intr-un interviu acordat televiziunii publice ARD. Ea a adaugat ca planurile sale nu includ posibilitatea de a fi cancelar intr-un guvern minoritar.Totodata, Angela Merkel a afirmat ca este…

- Social-democratii germani nu sunt dispusi sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coalitie', dupa recentul esec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- BBC informeaza despre situația din Germania unde negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania au eșuat. Acest lucru are impact major și asupra monedei Euro. Potrivit BBC, Merkel are opțiunea de a conduce un guvern minoritar sau cel mai probabil Germania…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor. ...

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernamant in Germania sunt in colaps dupa ce FDP s-a retras, Angela Merkel urmand sa il anunte in cursul zilei de luni pe presedintele Frank-Walter Steinmeier in legatura cu esecul discutiilor, transmite BBC.

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au esuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discutii, transmite AFP."Este de preferat sa nu guvernam…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au eșuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discuții, transmite AFP. "Este de preferat…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Angela Merkel a recunoscut joi existența unor "diferențe profunde" intre conservatori, liberali și ecologiști, care incearca sa gaseasca un compromis pentru a forma un nou guvern in Germania, in caz contrar existand riscul convocarii de alegeri legislative anticipate, relateaza AFP. …

- Documentul de trei pagini, ce va fi analizat vineri de conservatorii cancelarului Angela Merkel, de Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzi, stabilește un acord privind necesitatea eliminarii armelor de distrugere in masa și promite un nou efort diplomatic pentru dezarmarea nucleara, susținand o abordare…

- 'Obiectivul este sa integram atat refugiații care au perspective de a se stabili in țarile noastre cat și imigranții care se afla de mult timp printre noi, dar care dintr-un motiv sau altul nu au reușit' sa se integreze, a explicat ministrul german de interne Thomas de Maiziere.'Țarile…

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut, sambata, ca intre landurile din vest si cele din fosta Germanie de Est exista "diferente sistematice", motiv pentru care a promis ca estul tarii va continua sa primeasca ajutoare financiare specifice, transmite EFE. Merkel a facut aceste declaratii…

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut sambata ca intre landurile din vest și cele din fosta Germanie de Est exista "diferențe sistematice", motiv pentru care a promis ca estul țarii va continua sa primeasca ajutoare financiare specifice, transmite EFE. Merkel a facut aceste…

- Un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne a admis ca autoritatile "nu mai stiu exact unde se afla" 30.000 de solicitanti de azil.Cazul o pune intr-o situatie delicata pe Angela Merkel, cancelarul in functie al Germaniei, in contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.Angela…

- Germania nu va recunoaste independenta regiunii spaniole Catalonia si sustine in totalitate Guvernul de la Madrid, anunta Biroul cancelarului Angela Merkel, precizand ca situatia este urmarita cu preocupare. "Guvernul Germaniei nu recunoaste aceasta proclamare a independentei", a declarat…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a anuntat joi ca a aprobat planul de a solicita o majorare salariala de 6% pentru cei 3,9 milioane de angajati din sectorul electric si al metalurgiei, precum si reducerea programului, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata. Solicitarile…

- Agenti de securitate care lucreaza in adaposturi pentru migranti administrate de primaria din Berlin i-au incitat pe refugiati, in special minori, sa se prostitueze, potrivit televiziunii publice germane, provocand indignarea guvernului, relateaza AFP. 'Aceste informatii trebuie luate foarte in serios…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Schaeuble a fost ales cu o majoritate covarșitoare. El a obținut 501 de voturi din totalul posibil de 709.Wolfgang Schaeuble, care la 75 de ani este cel mai varstnic deputat in Bundestag, a fost nominalizat saptamana trecuta pentru aceasta funcție de blocul conservator CDU/CSU al cancelarului…