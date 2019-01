Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Prezidiul Academiei Române reafirma, într-un comunicat, faptul ca „limba vorbita de români este limba româna”, în contextul respingerii de catre Parlamentul de la Chisinau, pe 1 noiembrie 2018, a proiectului de lege constitutionala care prevede redenumirea…

- DANGEROUS GAMES – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans LORD OF THE DANCE, revine, in 2019, la București, pentru o noua reprezentație fascinanta, plina de energie, ce va avea loc in premiera pe o scena in aer liber. Cel mai popular show, "Lord of the Dance - Dangerous…

- Cele mai bune țari in care poți trai și lucra sunt in acest an Singapore, Noua Zeelanda, Germania, Canada și Bahrain, arata un studiu realizat de banca de investiții HSBC, care puncteaza țarile in funcție de dezvoltarea economica, experiențele pe care le ofera și viața de familie, scrie Mediafax.Topul…

- Sunt puține lucruri pe lume la fel de eliberatoare precum calatoriile. Iar unele pașapoarte le ofera unora mai multa libertate de mișcare decat altora. Un nou raport a dezvaluit cate granițe poți trece cu un anumit pașaport. Potrivit Henley Passport Index, Japonia este in prezent țara care deține cel…