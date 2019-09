Germania: Aproape jumătate dintre migranţii salvaţi care cer azil primesc permisiunea să rămână în ţară Aproape fiecare al doilea migrant salvat in Mediterana care a depus cerere de azil in Germania in cursul anului trecut a primit permisiunea sa ramana in aceasta tara, relateaza vineri dpa.



Un reprezentant al Ministerului de Interne le-a spus parlamentarilor in cadrul unei intalniri cu usile inchise desfasurata vineri ca dintre cele 225 de persoane salvate pe mare si venite in Germania din iulie 2018, 138 au trecut pana acum prin proceduri de azil, potrivit participantilor la intalnire.



Patruzeci si sapte la suta dintre ei au primit permisiunea de a ramane, acordandu-li-se… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

